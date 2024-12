Ein Pokalspiel zur rechten Zeit für die Nördlinger Angels?

Die Angels-Truppe reist an diesem Mittwoch ein letztes Mal in diesem Jahr ins Ruhrgebiet, um beim Zweitligisten New Basket Oberhausen um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale zu kämpfen. Nach den jüngsten Auftritten der Nördlinger Basketballerinnen in der Bundesliga könnte das Pokalspiel eine gute Gelegenheit sein, an den eigenen Schwächen zu arbeiten und Selbstvertrauen zu tanken.

