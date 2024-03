Basketball

vor 33 Min.

Nördlingens Traum vom vierten Platz ist ausgeträumt

Plus Der Einbruch im letzten Viertel gegen Halle kostet die Basketballerinnen mehr als nur das Spiel. Nach dem 69:81 ist die Enttäuschung groß, aber nicht von Dauer.

Von Maximilian Bosch

Im letzten Punktspiel der Hauptrunde gegen die Gisa Lions aus Halle haben die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen am Samstagabend zu Hause mit 69:81 (17:20, 17:14, 18:20, 17:27) verloren. Damit hat der Gegner den Angels gleichzeitig den begehrten vierten Platz abgeluchst. Das letzte Viertel war für die Angels der Knackpunkt. Der Ärger bei den Nördlingerinnen dürfte aber schnell verfliegen, denn noch stehen große Aufgaben an.

Für Nördlingen war vor dem Spiel klar, dass man eigentlich gewinnen musste, um den vierten Platz zu halten. Denn der verschafft seinem Inhaber in der ersten Play-off-Runde, die im Modus Best-of-Five gespielt wird, Heimrecht in den ersten beiden Spielen – ein unschätzbarer Vorteil. Auch eine Niederlage mit nicht mehr als acht Punkten Differenz hätte bei gleichzeitiger Niederlage der GiroLive Panthers Osnabrück in Hannover ausgereicht – aber auch an diesem Minimalziel scheiterte die aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen