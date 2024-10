Nördlingens Basketball-Männer sind wieder zu Hause

74:84 hat die Treuchtlinger Anzeigetafel am vergangenen Samstag nach einem intensiven, lange Zeit ausgeglichenen ersten Spiel der neuen Basketball-Regionalligasaison angezeigt. Damit gewann der TSV Nördlingen das wichtige Derby zum Saisonauftakt und die Erkenntnis, dass Rückkehrer Scottie Stone (46 Punkte!) auch in diesem Jahr viele Verteidiger vor große Probleme stellen wird. Doch viel Zeit zur Erholung blieb dem Team von Trainer Ajtony Imreh nicht, denn mit den Piranhas aus Ansbach kommt am Samstag eine Spitzenmannschaft samt prominenter Besetzung ins Ries.

