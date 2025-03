Die Pokal-Überraschung der Angels Nördlingen bleibt aus

Zwei Spiele, zwei klare Niederlagen: Die Hoffnungen auf eine Pokal-Überraschung der Eigner Angels Nördlingen beim Final Four in Berlin haben sich am Wochenende nicht erfüllt. Im Halbfinale unterlagen die Basketballerinnen den Rutronik Stars Keltern nach starker erster Hälfte deutlich mit 57:90 (18:20, 15:18, 9:90, 15:23), im Spiel um Platz drei verloren die Rieserinnen 55:91 (21:21, 14:26, 11:20, 9:24).

Kurt Wittmann

Nördlingen

Halbfinale