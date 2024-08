Bissingen besiegt Nördlingen im Pokalderby

Der TSV Bissingen ist am vergangenen Samstag mit vielen Fans ins Nördlinger Gerd-Müller-Stadion gekommen und war gut gestimmt, das Bezirkspokal-Derby der Frauen erneut für sich zu entscheiden. So sollte es am Ende auch kommen, auch wenn die Hausherrinnen es den Kesseltalerinnen nicht leicht machten.

Die Gäste starteten sehr energisch in die Partie und konnten bereits in der Anfangsphase einen Freistoß durch Sophie Zörle zur frühen Führung verwandeln – das 0:1 (4.). Nördlingen ließ sich dadurch allerdings nicht groß beeindrucken und nahm fortan das Spiel bis zum Ende der ersten Halbzeit in die Hand. Die frisch eingewechselte Maja Greiner war es schließlich, die in der 40. Minute mit einem tollen Schuss aus 15 Metern in den linken oberen Torwinkel für den hochverdienten Ausgleich und zugleich den Halbzeitstand von 1:1 sorgte (40.).

Frauenfußball-Bezirkspokal: Nördlingen lässt beste Chancen gegen Bissingen aus

Fest entschlossen, das Spiel auf eigenem Platz vollends zu drehen, starteten die TSV-Frauen in die zweite Halbzeit. Eine Unaufmerksamkeit der letzten Kette sowie der Torhüterin ließ allerdings den TSV Bissingen durch einen Fernschuss von Elaine Neupert wieder in Führung gehen – 1:2 (52.).

Icon Vergrößern Bissingens Elaine Neupert (in Rot) erzielte den 2:1-Siegtreffer für den TSV Bissingen. Foto: Brigitte Nettel Icon Schließen Schließen Bissingens Elaine Neupert (in Rot) erzielte den 2:1-Siegtreffer für den TSV Bissingen. Foto: Brigitte Nettel

Die Nördlingerinnen hatten viele gute Chancen, den Ausgleich und zumindest dadurch noch ein Elfmeterschießen zu erreichen, doch Tabea Wittmann, Antonia Kawan, Linda Löw und Maja Greiner scheiterten ein ums andere Mal an der überragenden Keeperin Barbara Hirschauer im Bissinger Gehäuse. Trotz der spielerischen Überlegenheit mussten sich die TSV-Frauen ein weiteres Mal im Bezirkspokal gegen die gut verteidigende und kämpferische Bissinger Truppe geschlagen geben. (AZ)

TSV 1861 Nördlingen: Schneider; Gnugesser, Schneid, Schmidbaur, Kutzsch, Schweiger, Holzner, Feuerpeil, Eberhardt, Kawan, Engelhardt. Einwechselspielerinnen: Greiner, Löw, Wittmann.

TSV Bissingen: Hirschauer; A. Sporer, T. Sporer, Liebl, Gutberlet, Eisen, Zörle, Neupert, Konle, Huber, Burger. Einwechselspielerinnen: Gerstetter, Markus, L. Sporer, Finkl.