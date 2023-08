Bogenschießen

17:30 Uhr

Lehmingen empfängt Deutschlands Jungbogenschützen-Elite

Auf der Anlage des SV Lehmingen-Dornstadt werden am Wochenende Jugendbogenschützen aus ganz Deutschland ihre Meister suchen. Das Bild zeigt ein Kirchweihschießen in Lehmingen.

Plus In Lehmingen messen sich am 2. und 3. September Jugendliche aus ganz Deutschland mit Pfeil und Bogen. Warum die Deutschen Meisterschaften in das Dorf kommen.

Pfeil und Bogen kennt der Mensch schon seit der Altsteinzeit. Als Jagd- und Kriegswaffe wurde der Bogen in Europa bis Mitte des 17. Jahrhunderts eingesetzt, bevor er von Musketen ersetzt wurde. In unserer modernen Gesellschaft hat die altertümliche Waffe keinen praktischen Nutzen mehr. Seit einigen Jahren erlebt das Bogenschießen als Sport und Hobby aber einen großen Zulauf – so sehr, dass es den SV Lehmingen-Dornstadt als Verein revitalisiert hat. Die Neuausrichtung trägt jetzt Früchte, denn am 2. und 3. September darf der Dorfverein die Deutsche Jugendmeisterschaft des Deutschen Bogensport-Verbands (DBSV) ausrichten.

Wie kam es dazu, dass das Bogenschießen in Lehmingen heimisch geworden ist? Vereinsvorsitzender Manuel Obel erklärt: „Wir haben 2016 mit dem Bogenschießen gestartet. Das ist so entstanden, nachdem wir im Fußball den Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten konnten.“ Es habe einfach zu wenige Fußball-Spieler beim SVLD gegeben, und Versuche, eine Spielgemeinschaft mit Vereinen aus den benachbarten Dörfern zu bilden, seien erfolglos geblieben. „Es blieb uns nichts anderes übrig, als mit dem Spielbetrieb aufzuhören“, sagt Obel.

