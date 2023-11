Breitensport

vor 17 Min.

TSV Nördlingen würdigt außergewöhnliches Engagement

Plus Über 50 langjährige Mitglieder werden in der Alten Schranne für 40, 50, 60 und 70 Jahre Zugehörigkeit zum TSV geehrt. Sie bilden das Rückgrat des Vereins.

Von Ann-Kathrin Wanger Artikel anhören Shape

Für ihre langjährige Treue zum TSV Nördlingen sind mehr als 50 ehrenamtliche Mitglieder in der Alten Schranne von Helmut Beyschlag, dem Vorsitzenden des Vereins, geehrt worden. Oberbürgermeister David Wittner erläuterte im Namen der Stadt, dass die Ehrenamtlichen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Auf 40, 50, 60 sowie 70 Jahre Zugehörigkeit zum TSV Nördlingen in den Jahren 2022 und 2023 könnten die Mitglieder des Sportvereins stolz sein, sagte Helmut Beyschlag. Doch auch der Verein sei stolz darauf, solch engagierte Mitglieder in seinen Reihen zu haben. Er betonte, dass es eine Besonderheit und außergewöhnlich sei, einem Verein so lange anzugehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen