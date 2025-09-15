Angels verlieren letztes Testspiel hauchdünn

Staunende Gesichter machten sich im Team der Eigner Angels Nördlingen breit, als man am Sonntag die Georg-Gaßmann-Halle in Marburg betrat. Ein nagelneuer, Fremdlinien-freier Parkett-Boden und beste Standkörbe direkt von der Herren-EM aus Polen angeliefert, sorgten für leuchtende Augen aller Anwesenden. Zum Großteil von der Stadt Marburg übernommen, belaufen sich die Kosten für ein solch professionelles Setup wohl auf eine sechsstellige Summe. Doch das Investment wird sich auszahlen, dessen ist man sich in Marburg sicher – auch wenn ein rundum neues Spielfeld noch nicht gleich für Siege sorgt.

