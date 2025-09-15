Icon Menü
Damen-Basketball-Bundesliga: Nördlinger Angels mit starker Leistung bei knapper Niederlage im Test gegen Marburg

Basketball

Angels verlieren letztes Testspiel hauchdünn

Trotz knapper 65:66-Niederlage in Marburg gehen die Nördlinger Basketballerinnen mit einem positiven Gefühl in den Endspurt der Saisonvorbereitung.
Von Nils Gerstmeier
    •
    •
    •
    Nördlingens Neuzugang Pauline Mayer überzeugte beim letzten Testspiel der Vorbereitung in Marburg, auch wenn man am Ende knapp verlor.
    Nördlingens Neuzugang Pauline Mayer überzeugte beim letzten Testspiel der Vorbereitung in Marburg, auch wenn man am Ende knapp verlor. Foto: Aschenputtel Studio Fotografie & Design

    Staunende Gesichter machten sich im Team der Eigner Angels Nördlingen breit, als man am Sonntag die Georg-Gaßmann-Halle in Marburg betrat. Ein nagelneuer, Fremdlinien-freier Parkett-Boden und beste Standkörbe direkt von der Herren-EM aus Polen angeliefert, sorgten für leuchtende Augen aller Anwesenden. Zum Großteil von der Stadt Marburg übernommen, belaufen sich die Kosten für ein solch professionelles Setup wohl auf eine sechsstellige Summe. Doch das Investment wird sich auszahlen, dessen ist man sich in Marburg sicher – auch wenn ein rundum neues Spielfeld noch nicht gleich für Siege sorgt.

