Markus Stadelmann an der Spitze der Schützengilde Deiningen

Die Schützengilde Hubertus Deiningen hat ihre traditionelle Königsfeier abgehalten. Schützenmeister Markus Röttinger konnte zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßen, die sich am Ende sehr über die neuen Könige in allen Klassen freuen sollten.

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung der Vereinsmeister des Jahres 2024, die für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden. Die Proklamation der neuen Könige bildete schließlich den krönenden Abschluss des offiziellen Teils der Veranstaltung. Besonders erfreut zeigten sich die Verantwortlichen in diesem Jahr darüber, dass sie in allen Altersklassen einen König oder eine Königin küren durften. In der Schülerklasse wurde Leonie Chlebek mit dem Lichtgewehr und einem 386,9-Teiler Schülerkönigin. In der Jugendklasse verwies Lavinia Beck mit einem 46,0-Teiler Lea Hussel (234,0-Teiler) und Niklas Fischer (378,5-Teiler) auf die Plätze zwei und drei.

Königsfeier in Deiningen: Alle neuen Könige sind erst seit Kurzem im Verein

Die Bekanntgabe des Schützenkönigs erfolgte unter großem Jubel für Markus Stadelmann, der sich mit einem 16,1-Teiler an die Spitze der Schützengilde setzte. Auf dem zweiten Platz landete Maximilian Faul mit einem 24,3-Teiler und auf Platz drei Glatz Jenny mit 29,1-Teiler.

Die Freude und der Stolz der neuen Könige waren deutlich spürbar und wurden mit großem Applaus von den Anwesenden gefeiert. Alle drei Könige sind erst seit kurzem im Verein und sicherten sich direkt bei ihrem ersten Königsschießen die Königswürde. Im Anschluss durften sich alle Teilnehmer am reich gedeckten Preistisch einen Gewinn aussuchen. Sämtliche Preise wurden von regionalen Händlern, Kleinunternehmen und Dienstleistern zur Verfügung gestellt. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick:

Vereinsmeister LG Schüler: 1. Lavinia Beck 1452 Ringe

Vereinsmeister LG Schützenklasse: 1. Jenny Glatz 3629 Ringe; 2. Stefan Brendle 3501 Ringe; 3. Kurt Bühlmeier 3367 Ringe

Vereinsmeister LP Schützenklasse: 1. Joachim Oefele 3403 Ringe; 2. Karl Heinz Bengesser 3345 Ringe; 3. Tanja Glatz 3322 Ringe

Jahresblattl: 1. Uwe Glatz 5,3-Teiler; 2. Peter Gärtner 11,3-Teiler; 3. Bernd Zweschper 13,4-Teiler

Seniorenscheibe: 1. Frank Oefele 37,4-Teiler; 2. Jens Ewig 70,8-Teiler; 3. Karl Heinz Bengesser 139,9-Teiler

König der Könige: 1. Karl Heinz Bengesser 25,1-Teiler; 2. Stefan Brendle 31,3-Teiler; 3. Kurt Bühlmeier 94,0-Teiler

Schülerkönigin: Leonie Chlebek 386,9-Teiler

Jugendkönigin: Lavinia Beck 46,0-Teiler

Schützenkönig: Markus Stadelmann 16,1-Teiler