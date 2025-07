Keine Niederlage für Deininger Tennis-Mannschaften

Noch drei Mannschaften hatte die Tennis-Abteilung der SpVgg Deiningen am Wochenende im Spielbetrieb. Dabei erreichten die Teams zwei Unentschieden und einen Sieg.

Im letzten Saisonspiel der Damen in der Südliga 4 stand das Derby gegen den TC Oettingen auf dem Programm; es endete 3:3. Das Duell auf Position eins zwischen Julia Dischinger und Susanne Wunderer gewann die Deiningerin relativ deutlich 6:3, 6:2. Die Wörnitzstädterinnen kamen zu ihrem einzigen Einzelsieg durch Julia Sommerschuh, die gegen Leni Zweschper 6:3, 3:6, 10:5 gewann. Auch Anne Wessel musste gegen Miruna-Maria Popa in den Match-Tiebreak, verlor aber 2:6, 6:2, 4:10. Für den dritten Einzelsieg der SpVgg sorgte Marie Denteler, die gegen Katrin Ott denkbar knapp mit 7:6, 7:5 siegte. Ein Heimsieg war greifbar nah, doch beide Doppel gingen an die Gäste: Wunderer/Ott gewannen gegen Dischinger/Eva Scheuermann 3:6, 6:3, 10:3 und Sommerschuh/Annabella Preiß behielten gegen Denteler/Nicole Bayr mit 6:1, 6:4 die Oberhand. Ungeschlagener Meister wurde der SV Wechingen, der TC Oettingen wurde Dritter, die SpVgg Deiningen Vierter.

Tennis in Deiningen: U12 II steht vor Schlagerspiel gegen Rain am Lech

Die zweite U12-Mannschaft der SpVgg kehrte mit einem 3:3 vom Tabellenführer TC Hausen II zurück. Moritz Greiner (6:3. 6:2) und Krister Klink (6:2, 6:4) gewannen ihre Einzel, aber Mona Klaus (1:6, 5:7) und Mina Erdle (0:6, 0:6) mussten Niederlagen quittieren. Auch das Doppel Klaus/Max Liebhäuser verließ als Verlierer den Platz (6:7, 2:6). Das Remis retteten Greiner/Klink durch den 4:6, 6:4, 10:7-Sieg. Am kommenden Sonntag kommt es zum Schlagerspiel TC Rot-Weiß Rain (10:2 Punkte) gegen die SpVgg Deiningen (11:1).

Die U10 beendete die Saison mit einem 4:2-Sieg über das Schlusslicht TC Kühlenthal. Nur Thea Bauer konnte ihr Einzel nicht gewinnen (4:5, 1:4). David Christian Szakacs (5:3, 4:2), Nele Bengesser (4:0, 4:0) und Fabian Popa (2:4, 5:4, 11:9) sorgten für einen 3:1-Zwischenstand. Den entscheidenden vierten Sieg lieferte das Doppel Bauer/Bengesser, wenn auch erst im Match-Tiebreak (4:5, 4:1, 10:5). Die 1:4, 2:4-Niederlage von David Christian Szakacs/Timler fiel nicht mehr ins Gewicht. In der Schlusstabelle liegt die SpVgg mit 5:7 Punkten auf Platz vier, kann aber noch vom TC Wertingen II überholt werden.