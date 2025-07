Starkes Wochenende der Deininger Tennis-Jugend

Aus drei von vier Spielen des vergangenen Wochenendes sind Tennis-Mannschaften der SpVgg Deiningen als Sieger hervorgegangen. Spielfrei waren die Damen und die U10.

Die U15 wahrte mit einem 4:2-Sieg beim TC Rot-Weiß Nördlingen die Chancen auf die Meisterschaft. Nördlingens Paula Hönig gewann gegen Franziska Bayr das einzige Einzel für den TCN mit 6:2, 5:7, 11:9. Ella Offinger unterlag der Deiningerin Jule Bauer erst im Match-Tiebreak mit 6:2, 5:7, 6:10, die anderen Einzel gingen klar an die SpVgg: Sara Scheuermann blieb gegen Annie Gaag mit 6:1, 6:2 siegreich, ebenso wie Leni Schebesta gegen Ida Seitzinger (6:1, 6:2). Das Doppel Gaag/Hönig gewann zwar gegen Scheuermann/Schebesta 6:3, 6:3, doch den entscheidenden Sieg steuerten Bayr/Baur gegen Offinger/Seitzinger bei (7:5, 6:2).

Tennis-Jugend der SpVgg Deiningen: U12 II bleibt makellos

Vier Spiele, vier Siege – so lautet die Bilanz der zweiten U12-Mannschaft der SpVgg nach dem 6:0-Sieg gegen den SV Donaumünster II. Auf dem Tennisgelände in Wallerstein dominierten die Rieser nahezu in jedem Spiel. Moritz Greiner erreichte beim 6:2, 6:3 noch das knappste Ergebnis. Hanni Höfner siegte 6:2, 6:0, Mona Klaus gewann 6:0, 6:1 und Krister Klink 6:0, 6:0. Greiner/Klink gewannen ihr Doppel 6:0, 6:2 und Klaus/Höfner dominierten mit 6:1, 6:0. Die erste U12 siegte im letzten Saisonspiel gegen den TC Wemding II mit 5:1 (wie berichtet), dabei gewannen Anne Strauß, Lukas Bengesser, Tabea König und Mattis Hauck ihre Einzel jeweils klar in zwei Sätzen. Den fünften Punkt holte das Doppel Strauß/Mia Bauer auch in zwei Sätzen, König/Eveline Ruf unterlagen knapp mit 4:6, 6:7.

Die Kleinfeld-U9 bestritt gegen den TSV Harburg bereits das letzte Saisonspiel und verlor gegen die vor dem Spiel noch punktgleichen Burgstädter 8:10. Nach den Einzeln stand es 2:2: David Christian Szakacs gewann gegen Juliana Wiest 5:4, 3:5, 10:8 und Charlotte Weigel war gegen Julia Beer mit 2:4, 4:1, 10:8 erfolgreich. Auf der Verliererseite waren Gabriel Mendes Lima Ribeiro gegen Lea Mugrauer (0:4, 1:4) und Frida Seidl gegen Jakob Rau (4:5, 3:5). Chancenlos blieb Deiningen in den Doppeln: Weigel/Leonhard Weiß unterlagen Wiest/Rau 0:4, 1:4 und Seidl/Elisa Wolf kassierten gegen Mugrauer/Beer die Höchststrafe 0:4, 0:4. Die Motorikwertung ging mit 4:2 an die Heimmannschaft. Meister dieser Liga wurde der TC Rot-Weiß Nördlingen mit fünf Siegen aus fünf Spielen.