So eine Ehrung gab es beim Lauber SV noch nie

An seinem Ehrenabend im Januar hat der Lauber SV viele seiner langjährigen und verdienten Mitglieder geehrt. Bei gutem Essen und musikalischer Umrandung von den „Laub-Bläsern“ wurde unter anderem Paul Seefried mit der Sonderehrung des Lauber SV für sein Lebenswerk geehrt. Diese Ehrungen wurde im Verein zum ersten Mal verliehen.

Paul Seefried wirkt seit Gründung des Lauber SV im Jahr 1971 bis heute ehrenamtlich mit und war in dieser Zeit Abteilungsleiter Fußball, Schriftführer, Streudienst, Platzpfleger sowie Ehrenamtsbeauftragter und führte noch viele kleinere Jobs rund um den LSV aus. Noch arbeitet er bei der Erfüllung der Auflagen zur Auszeichnung „Goldene Raute“ mit, die dieses Jahr als Wiederholung der ersten Goldenen Raute vom BFV-Kreis-Ehrenamtsbeauftragten und Kreis-Vorsitzenden Josef Wiedemann überreicht wurde.

Ehrungen beim Lauber SV: Wer wofür ausgezeichnet wurde

Weitere Auszeichnungen erhielten: (auf dem Bild vorne von links) Helmut Haas (Verbands-Ehrenzeichen in Silber), Luise Hönle (Ehrenmitgliedschaft), Brigitte Rusch (Verbands-Ehrenzeichen in Silber), Alfred Randi (Verbands-Ehrenmedaille in Gold); (hinten von links) Vorstand Sport Steffen Trollmann, Vorstand Wirtschaft Birgit Haas, Josef Wiedemann, Josef Haas (Verband-Ehrenmedaille in Silber), Fritz Schürer (Verbands-Ehrenzeichen in Gold), Vorstand Öffentlichkeit Heiko Spielvogel und Ehrenamtsbeauftragter LSV Stefan Seefried. Auf dem Bild fehlt Manfred Schneid (Verbands-Ehrenzeichen in Gold). (AZ)