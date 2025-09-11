Letzter Angels-Test: Duell der Dinos, zweiter Teil

Diesen Sonntag reisen die Eigner Angels Nördlingen für ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der neuen Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga nach Marburg, um sich dort für die 76:82-Niederlage vergangenes Wochenende zu revanchieren.
Basketball
Diesen Sonntag reisen die Eigner Angels Nördlingen für ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der neuen Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga nach Marburg, um sich dort für die 76:82-Niederlage vergangenes Wochenende zu revanchieren.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden