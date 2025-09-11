Icon Menü
Eigner Angels Nördlingen: Revanchespiel der Basketballerinnen gegen Marburg vor Saisonstart in 1. DBBL

Basketball

Letzter Angels-Test: Duell der Dinos, zweiter Teil

Für die jüngste Niederlage in Wemding wollen sich die Nördlinger Basketballerinnen in Marburg revanchieren. Der Saisonstart rückt derweil immer näher.
Von Nils Gerstmeier
    •
    •
    •
    Ein Testspiel haben die Eigner Angels Nördlingen noch zu bestreiten, danach sind es noch zwei Wochen bis zum Saisonstart in der DBBL. Im Bild am Ball: Neuzugang Pauline Mayer.
    Ein Testspiel haben die Eigner Angels Nördlingen noch zu bestreiten, danach sind es noch zwei Wochen bis zum Saisonstart in der DBBL. Im Bild am Ball: Neuzugang Pauline Mayer. Foto: Michael Soller

    Diesen Sonntag reisen die Eigner Angels Nördlingen für ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der neuen Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga nach Marburg, um sich dort für die 76:82-Niederlage vergangenes Wochenende zu revanchieren.

