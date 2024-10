Rieser Kraftwerk Athleten meistern 42 Kilometer beim Iron Viking in Spaarnwoude

Nicole Fischer und Matthias Stelzle haben für das Nördlinger Fitness-Studio Kraftwerk am wohl größten Hindernislauf Europas teilgenommen. Bis zu 100.000 Athleten versammelten sich kürzlich in Spaarnwoude, einem Naherholungsgebiet circa 25 Kilometer von der Haupstadt Amsterdam entfernt, um am Strong Viking teilzunehmen. An den beiden Tagen gab es viele Starts mit fünf verschiedenen Streckenlängen. Fischer und Stelzle wählten bei der ersten Teilnahme an einer Hindernisveranstaltung durch die Erfahrung bei vielen Ultratrailwettkämpfen und jahrelanges Training gleich die Marathondistanz, dem sogenannten Iron Viking. Die Strecke misst 42 Kilometer und über 100 Hindernisse. Ungefähr 400 „Wikinger“ machten sich nach einer besonderen Startzeremonie mit dem abschließenden „Strong Viking Haka Tanz“ auf die Strecke.

Gute Zeit für Fischer und Stelzle

Die Teilnehmer müssen dabei unter anderem mit Ketten umhangen, verschiedene Hangelhindernisse überwinden, mit Holzhammer und Schild rennen, meterhohe Wände erklettern und mit einem schweren Sandsack einen Berg erklimmen . In Amsterdam fand die „Wateredition“ in diesem Jahr statt, was bedeutete, dass es sehr nass und sehr matschig war. Fischer und Stelzle landeten nach sechs Stunden und elf Minuten im vorderen Bereich.