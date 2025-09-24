Familientag des TSV Oettingen bietet Sport, Spiel und Gemeinschaft

Auch wenn das Wetter sich von seiner launischen Seite zeigte, haben sich wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher den jährlichen Familientag beim TSV Oettingen nicht entgehen lassen. Bei angenehmer Atmosphäre, sportlichem Ehrgeiz und einem vielseitigen Rahmenprogramm kamen Sportbegeisterte und Familien gleichermaßen auf ihre Kosten.

Der Tag stand ganz im Zeichen des Fußballs: Drei Jugendturniere sorgten für Spannung und Begeisterung auf den Rängen. Besonders erfolgreich präsentierten sich die B-Juniorinnen des TSV Oettingen, die ihr Turnier als Siegerinnen abschlossen. Ebenso stellten sie die beste Spielerin des Turniers mit Clara Fuchs. Auch die E-Jugend zeigte eine starke Leistung und belegte einen respektablen dritten Platz. Lian Ibraimi wurde hier zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Bei der F-Jugend landeten die beiden TSV-Teams auf den Plätzen sieben und acht.

Familientag beim TSV Oettingen bietet gute Atmosphäre und starken Sport

Neben den Turnieren fanden auch vier Freundschaftsspiele der älteren Mannschaften der JFG Riesrand Nord (A-, B-, C- und D-Junioren) statt, die alle hart umkämpft und spannend anzusehen waren. Auch ein Erfolg waren die beiden Punktrundenspiele der Damen und Herren, die mit einem 6:0 für die Damen gegen Wörnitzstein-Berg II und einem 2:0-Sieg der Herren gegen den SC D.L.P., endeten – sehr zur Freude der heimischen Fans.

Doch nicht nur auf dem Rasen war etwas geboten: Die Freiwillige Feuerwehr Oettingen war mit einer Mitmach-Aktion vertreten, die besonders bei den kleinen Gästen für Staunen sorgte. In der Hüpfburg konnten sich die jüngeren Gäste austoben, während die Erwachsenen beim Mittagstisch im Sportheim oder in der Grillbude das angebotene Essen genießen konnten oder mit Kaffee und Kuchen gemütlich beisammensaßen. Der Familientag zeigte, wie Sport, Ehrenamt und Gemeinschaft in Oettingen Hand in Hand gehen – ein voller Erfolg für den Verein und die Region. (AZ)