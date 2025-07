Der Oettinger Stadtlauf findet am 9. August statt

Am Samstag, 9. August 2025, findet im Rahmen des Stadtfestes „Summer In The City“ der Oettinger Stadtlauf statt. Dazu lädt die Abteilung Lauftreff Sportler aller Alters- und Leistungsklassen ein. Start und Ziel der Läufe sind der Oettinger Marktplatz. Die Kinder bis Jahrgang 2017 laufen um 16 Uhr 0,8 Kilometer ohne Zeitmessung. Die Jugendlichen bis Jahrgang 2012 sind um 16.20 Uhr 1,4 Kilometer unterwegs, hier wird die Zeit erfasst.

Bei einer Anmeldung über das Oettinger Ferienprogramm (https://oettingen.feripro.de/) ist der Start jeweils kostenlos. Im Ziel gibt es für alle Kinder und Jugendlichen eine Medaille und ein Freigetränk. Um 16.45 bzw. 17 Uhr starten die Walker und Läufer zum Hauptlauf über zwei Runden und sieben Kilometer durch und rund um die Stadt. Es werden neben den Siegern der Altersklassen auch die Stadtmeister und die sportlichste Oettinger Firma gesucht. Startnummern werden ab 15.30 Uhr ausgegeben, die Siegerehrung findet nach den Läufen am Marktplatz statt. Duschmöglichkeiten gibt es in der nahen Dreifachturnhalle. Die Veranstalter bitten, wenn möglich, um Voranmeldungen; diese sind bis zum Sonntag, 3. August, unter https://my.raceresult.com/339462/registration möglich. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Weitere Infos sind unter https://triathlon-oettingen.de abrufbar.