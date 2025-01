Erwin Vogtmann regiert im Jubeljahr der Rohrbacher Schützen

Schützenmeister Walter Gnugesser hat die 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Königsschießens sowie zahlreiche Gäste und die amtierenden Könige bei der Königsfeier des Schützenvereins Edelweiß Rohrbach begrüßen können. Sportwart Matthias Gnugesser gab anschließend die Gewinner der verschiedenen Jahreswettbewerbe bekannt.

Im Jugendbereich war Stefanie Klarmann in ihrem letzten Jugendjahr sowohl die fleißigste – Meistbeteiligung mit 16 Serien – als auch die beste Schützin und gewann den Jahresmeistertitel mit 297,25 Ringen im Schnitt. Das beste Blattl der Jugend im Jahr 2024 erzielte Christoph Gnugesser mit einem 51,8-Teiler.

Walter Gnugesser war der Fleißigste bei den Rohrbacher Schützen

Im Erwachsenenbereich ging der Pokal für die Meistbeteiligung mit 34 geschossenen Serien an Walter Gnugesser. Premierensiege gab es sowohl beim Jahresmeister als auch beim Jahresblattl 2024 zu verkünden. Matthias Gnugesser hieß der Gewinner in beiden Wettbewerben. Die beiden Pokale konnte Gnugesser erstmals in seiner Schützenkarriere gewinnen. Den Vereinsmeistertitel in der Schützenklasse holte sich Matthias Gnugesser mit 201 Ringen und verwies Walter Gnugesser mit 197,5 Ringen zum dritten Mal an diesem Abend auf den zweiten Platz. Den dritten Platz sicherte sich Gerd Spielberger mit 192,6 Ringen.

Bei den Jugendlichen konnte sich Christoph Gnugesser mit 116,5 Ringen den Vereinsmeistertitel vor seiner Schwester Sarah Gnugesser sichern, die 105,9 Ringe erzielte. Das Treppchen komplettierte Paulina Röthinger mit 98,7 Ringen. Die Vereinsmeisterin in der Damenklasse wurde Melanie Klarmann mit 196,3 Ringen. Der zweite Platz ging mit 184,4 Ringen an Carmen Unger, dritte wurde Sina Schwarz mit 180,0 Ringen.

Die Gewinner der gespendeten Schützenscheiben waren in der Jugendklasse Christoph Gnugesser mit einem 1328,3-Teiler, und in der Schützenklasse setzte sich Walter Gnugesser mit einem 90,9-Teiler an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Anschließend wurden die Gewinner des Preisschießens bekannt gegeben. Hier gewann dieses Jahr Melanie Klarmann mit einem 3,7-Teiler vor Gerd Spielberger mit einem 10,0-Teiler und Julius Wiedemann, der einen 13,6-Teiler erzielte.

Das sind die Rohrbacher Könige im Jubiläumsjahr

Die Bekanntgabe wurde mit Spannung erwartet, da die Edelweißschützen im Jahr 2025 ihr hundertjähriges Jubiläum feiern. Als Erstes war der Jugendtitel an der Reihe. Bei drei teilnehmenden Jungschützinnen und Jungschützen war es ein kurzer Spannungsbogen: Der Jugendkönig 2025 heißt Christoph Gnugesser, der mit einem 530,8-Teiler vor Paulina Röthinger den besten Schuss abgab.

Den Titel der Damenkönigin errang unter 22 teilnehmenden Schützinnen Julia Götz mit einem 72,2-Teiler. Sie setzte sich vor Lorena Bastians, die einen 140,8-Teiler erzielte, durch. Den Königstitel in der Herrenklasse sicherte sich Erwin Vogtmann mit einem 22,4-Teiler vor Karl Gnugesser mit einem 114,3-Teiler. (AZ)