Familie Götz dominiert in Goldburghausen

Knapp 30 Mitglieder haben sich in diesem Jahr am Königsschießen des Schützen- und Kegelvereins „Goldberg“ Goldburghausen beteiligt. Einmal mehr war die Familie Götz in den einzelnen Wettbewerben am erfolgreichsten.

Jana Götz wurde neue Schützenkönigin. Roswitha Götz lag bei der Festscheibe, beim Damenpokal und bei der Serienscheibe ganz vorn. Den Königstitel bei den Senioren errang der frühere Schützenmeister Gotthard Volk. Bei der traditionellen Königsfeier im Gemeindezentrum fand die Preisverteilung statt. (bs)

Die Ergebnisse der einzelnen Wettbewerbe:

Königsscheibe: 1. Jana Götz 221,8-Teiler, 2. Roswitha Götz 259,6-Teiler, 3. Markus Sorg 304,6-Teiler

Königsscheibe Senioren: 1. Gotthard Volk 92,1-Teiler, 2. Markus Nuding 102,8-Teiler, 3. Gerhard Mährle 200,7-Teiler

Festscheibe: 1. Roswitha Götz 64-Teiler, 2. Markus Sorg 74-Teiler, 3. Markus Nuding 89-Teiler.

Damenpokal: 1. Roswitha Götz 67-Teiler, 2. Lena Götz 92-Teiler, 3. Jana Götz 235-Teiler.

Vereinspokal: 1. Markus Nuding 27-Teiler, 2. Karl Böhm 29-Teiler, 3. Roswitha Götz 58-Teiler.

Tobias-Volk-Scheibe: 1. Jana Götz 90 Punkte, 2. Gotthard Volk 88,2 Punkte, 3. Markus Allgeyer 87,9 Punkte.

Serienscheibe: 1. Roswitha Götz 97 Ringe, 2. Gerhard Mährle 91 Ringe, 3. Markus Nuding 87 Ringe.

Serie Jugend: Lukas Gruber 49 Ringe.