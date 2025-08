FC Maihingen schockt Favorit Wertingen, Nördlingen II klar unterlegen

Der FC Maihingen hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord für eine kleine Überraschung gesorgt und den favorisierten TSV Wertingen mit 2:0 besiegt. Für die Gäste war es eine Niederlage, die angesichts der Spielanteile und Chancenverhältnisse besonders schmerzt. In der anderen Bezirksliga-Partie mit einer Rieser Mannschaft setzte sich hingegen der Favorit durch: Gersthofen wies den TSV Nördlingen II in die Schranken.

TSV Nördlingen II macht zu viele Fehler

TSV Gersthofen - TSV Nördlingen II 3:0 (1:0). Von Beginn an war der Favorit aus Gersthofen die spielbestimmende Mannschaft und vor allem in den Zweikämpfen sehr präsent. Nördlingen war über die gesamte Spielzeit nicht so giftig, wie noch beim ersten Saisonsieg gegen Jettingen. Trotz der hohen Ballbesitzphasen hatte Gersthofen bis zur 15. Minute nur einen harmlosen Torschuss. Doch nach einem eigenen Einwurf der Nördlinger und folgendem Ballverlust per „Slapstick“ konnte Gästekeeper Robin Oettle erst noch glänzend parieren, doch den Abpraller setzte Fareed Lawal problemlos ins Tor – 1:0.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb Gersthofen die dominierende Mannschaft, ohne jedoch zwingende Chancen zu kreieren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es nochmals dramatisch. Zuerst visierte Gersthofen die Latte des Nördlinger Gehäuses an und im Gegenzug kam Nördlingen zu seiner größten Torchance nach feinem Konterspiel, doch Kilian Reichert setzte seinen Abschluss ebenso ans Lattenkreuz.

Erste taktische Anpassungen der Nördlinger U23 wirkten sich auch aus, um aggressiver ins Spiel zu kommen. Einfache Ballverluste und ungenaues Passspiel prägten jedoch die Bemühungen der Nördlinger Gäste. Nach einem harten Einsteigen von Gersthofens Kerem Bakar gegen Luka Pesut musste der Übeltäter mit Gelb-Rot vom Platz, aber auch für den verletzten Nördlinger Pesut war das Spiel somit zu Ende (52.). Anstatt die Überzahl geduldig auszunutzen, gerieten die Nördlinger ein ums andere Mal ins blitzschnelle Konterspiel des Favoriten. Jakob Bühlmeier wehrte noch fast im alleinigen Defensivverbund ab, doch wieder landete der Pressball vor den Füßen von Lawal, der seinen zweiten Treffer wieder extrem einfach erzielen konnte – 2:0 (56.). Per Doppelschlag machte der TSV Gersthofen den Sack zu, denn nach einem seitlichen Freistoß setzte Joachim Markaj das Leder zum 3:0 in die Maschen (59.). Das Spiel verflachte nach der gefühlten Entscheidung merklich.

Beim TSV Gersthofen kassierte der TSV Nördlingen II (mit Endrit Imeri, in Grün) drei Gegentore. Foto: Oliver Reiser

Trainer Kalle Schüler zog folgendes Fazit: „Aufgrund unserer heutigen Leistung haben wir auch nichts Zählbares verdient. Zu viele einfache Ballverluste, fehlende Genauigkeit und mangelnde Konsequenz in der Defensive haben uns einen möglichen Punkt gekostet. Am Mittwoch erwarte ich eine deutliche Leistungssteigerung auf allen Positionen, denn mit dieser Einstellung wird es schwer, in der Liga zu bestehen. Dass wir es besser können, haben wir am letzten Spieltag gegen Jettingen gezeigt.“ (schra)

TSV 1861 Nördlingen II: Robin Oettle, Marc Hertlein, Jakob Bühlmeier, Kilian Reichert, Luka Pesut (52. Min Endrit Imeri), Dominick Bittner (60. Maximilian Behringer), Luca Hopfauf, Luca Lechler, Max Göttler (73. Cem Idrizi), Niklas Leister (84. Nico Hopfauf), 11.Luis Schüler. Zuschauer: 100.

FC Maihingen nutzt die sich bietenden Chancen eiskalt aus

FC Maihingen - TSV Wertingen 2:0 (2:0). Maihingen präsentierte sich eiskalt in der Chancenverwertung und nutzte zwei Unkonzentriertheiten in der Wertinger Defensive, um das Spiel früh in ihre Richtung zu lenken. Bereits in der 6. Spielminute ging die Heimelf in Führung: Nach einem langen Ball war Max Thum schneller als der herauslaufende Wertinger Keeper Lukas Müller und schob überlegt zum 1:0 ein.

Wertingen zeigte sich wenig beeindruckt, blieb spielbestimmend und kombinierte sich mehrfach gefährlich in den Strafraum der Maihinger – doch entweder scheiterte der TSV am starken Maihinger Torwart Martin Fischer oder an der eigenen Abschlussschwäche vor dem Tor. In der 31. Minute der nächste Nackenschlag für die spielbestimmenden Gäste: Nachdem die Wertinger Hintermannschaft den Ball nicht aus dem Strafraum gebracht hatte, landete der Ball vor den Füßen von Daniel Zekl, der mit einem satten Schuss zum 2:0 verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste bereits eine zweistellige Anzahl an Ecken auf dem Konto und mehrere hochkarätige Torchancen vergeben – darunter eine von Angreifer Christoph Müller (36.), dessen Abschluss per Kopf noch von einem Verteidiger vor der Linie geklärt wurde.

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Bild unverändert: Wertingen drängte beharrlich auf den eigentlich verdienten Anschlusstreffer, doch der FC Maihingen verteidigte in der Defensive leidenschaftlich und lauerte in der Offensive stets auf Konter. Christoph Müller vergab noch zwei Großchancen und es blieb beim Maihinger Sieg. (thiel)

FC Maihingen: Fischer, Göck, Haas, Kotz, Taglieber, Liebhard (63. Steger) (75. Haas), Stimpfle, Thum, Wolf (82. Greiner), Göck, Zekl (90. Wolf) Zuschauer: 200