Rieser Flugsportverein ehrt verdiente Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung kann Vorsitzender Bernd Sokolowsky von einem ereignisreichen Jahr berichten.

Die Mitglieder des Rieser Flugsportvereins haben anlässlich ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken können. Vorsitzender Bernd Sokolowsky berichtete von zahlreichen Veranstaltungen am Flugplatz und umfangreichen Instandhaltungsarbeiten am Vereinslokal sowie an den Flugzeugen. Auch konnten in diesem Jahr in der vereinseigenen Flugschule wieder Nachwuchspiloten ausgebildet werden.

Nach der Vorstellung des Kassenberichts durch Schatzmeister Thomas Thrän sowie der Entlastung des Vorstands und der Neuwahl von Joachim Niesslein in das Team der Kassenprüfer, standen Ehrungen auf dem Programm. Für zehn Jahre vom Vorstand geehrt wurden: Dennis Jäger, Frank Gottfried, Anton Hauber, Andy Beck. 15 Jahre: Tanja Pawlowski, Thomas Thrän, Rudi Siegel, Markus Wunder. 20 Jahre: Holger Wieck, Elmar Hauser. 30 Jahre: Gebhard Mack, Rainer Jedlicka, Karl Garzoz, Jörg Holzinger und Martin Wiedemann. Bernd Sokolowsky wurde vom Vorstandskollegen Jürgen Orth ebenfalls für 30 Jahre geehrt. Auf stolze 45 Jahre brachten es Udo Bloch, Erich Szodruck, sowie Reinhard Berndt. Eine besondere Gratulation konnte die Versammlung an Fritz Arlt, den Ehrenvorstand des Vereins, richten, der mit Fliegerkameraden seinen 85. Geburtstag feiern konnte. (AZ)