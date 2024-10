Nördlinger Angels im Duell mit direktem Tabellennachbarn

Der bisherige Saisonverlauf der Eigner Angels Nördlingen darf als durchaus erfolgreich angesehen werden. Auch wenn man vergangenen Sonntag von Vizemeister Keltern ordentlich abgewatscht wurde, steht man mit drei Siegen aus vier Pflichtspielen ganz gut da. Oberes Mittelfeld in der Liga, im Pokal solide ins Achtelfinale gespielt und das Team findet sich immer besser zurecht. Dennoch fehlt noch immer so ein richtiger Gradmesser. Das dürfte sich an diesem Sonntag ändern.

Mit Spielen gegen die beiden Tabellenletzten und den Tabellenführer hat man sich zwar ganz gut in die neue Saison eingegroovt, doch Vergleiche mit Vereinen, die sportlich wie finanziell momentan auf Augenhöhe mit dem einzigen bayerischen Vertreter in der 1. Bundesliga sind, fehlen bislang. Daher kommt das Spiel bei den Veilchen aus Göttingen gerade zur rechten Zeit. Der Tabellennachbar der Angels hat zwar einen Sieg weniger als die Nördlingerinnen, hatte aber ein mindestens ebenso anspruchsvolles Auftaktprogramm vor der Brust.

Damen-Basketball-Bundesliga: Nördlingen und Göttingen sind zwei Teams auf Augenhöhe

Während man Meister ALBA Berlin zum Saisonauftakt lange ärgern konnte und sich erst im Schlussviertel geschlagen geben musste, konnten ein sicheres Weiterkommen im Pokal und ein für viele durchaus überraschender Sieg bei den hoch gehandelten Royals Saarlouis um die Ex-Nördlinger Matiss Rozlapa und Roosa Lehtoranta gefeiert werden. Auf der anderen Seite hagelte es vergangenes Wochenende zu Hause eine 20-Punkte-Klatsche gegen Herne. Dementsprechend sucht auch Göttingen noch nach einer validen Bestandsaufnahme.

Erfolgreichste Punktesammlerin bei den Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen, deren Club-Name wohl der sperrigste aller Namen in der 1. DBBL ist, heißt Kylie Kornegay-Lucas und sorgte beim Überraschungssieg gegen Saarlouis mit 39 (!) Zählern im Alleingang fast für die Hälfte aller Göttinger Punkte, was sie zur zweitbesten Scorerin der Liga macht. Sie ist die unangefochtene Punktelieferantin der Niedersachsen, die traditionell eine schlagkräftige Starting-Five aufs Parkett bringen und dabei ein vergleichbares Konzept wie die Nördlingerinnen verfolgen. Auch mit einem Budget, das dem der Angels sehr ähnelt, wird der vierte Spieltag also für beide Vereine eine tiefe Einsicht über das aktuelle Standing bringen. Jump Ball ist am Sonntagnachmittag um 16 Uhr im Felix-Klein-Gymnasium Göttingen. Das Spiel wird wie immer live auf sporttotal.tv übertragen. (AZ)