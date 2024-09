Frauenfußball-Bezirksliga: Nur ein Punkt bleibt im Ries

An einer überragenden Gästestürmerin Katharina Steiner sind am Wochenende die Spielerinnen der SG Maihingen/Deiningen in der Bezirksliga der Frauen verzweifelt: Vier Tore erzielte die Angreiferin der SG Ehekirchen/Bayerdilling beim 3:6 in Maihingen. Auf der Siegerstraße hingegen war der TSV Nördlingen gegen den FC Gerolsbach, am Ende sprang aber nur ein 1:1 heraus. Die SG Wechingen/Alerheim bestreitet ihr Spiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg erst an diesem Mittwoch, 19 Uhr, in Alerheim.

TSV 1861 Nördlingen – FC Gerolsbach 1:1 (1:0). Die Frauen des TSV 1861 Nördlingen empfingen am Sonntag den FC Gerolsbach, der mit einer Niederlage und einem Remis in die Runde gestartet ist. Dennoch war die Anfangsphase seitens der Heimmannschaft geprägt von Hektik und ungenauem Passspiel, was die Gäste zunächst besser ins Spiel brachte. Die Nördlingerinnen aber verteidigten souverän und dominierten mit mehr Ballbesitz und guten Aktionen im Strafraum. Ein Foul von Ida Rößig an Theresa Gnugesser brachte den Gästen lediglich eine Zeitstrafe ein, die Rote Karte blieb aus (15.). Die TSV-Frauen blieben weiterhin gefährlich und gingen durch eine Flanke von Sarah Eberhardt auf Antonia Kawan verdient in Führung (27.). Eine weitere Eins-gegen-Eins-Situation mit der Torhüterin konnte Kawan aber nicht für sich entscheiden.

Es waren wieder die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit, in denen Nördlingen den Ausgleich zuließ: Mit einem Ballverlust im Zentrum und Unstimmigkeiten in der Abwehrreihe konnte Theresa Bauer zum 1:1 einschieben (46.). Die Heimmannschaft agierte weiterhin entschlossen und kam mit Lisa Schweiger, Jana Schneid und „Toni“ Kawan gefährlich vors Tor. Allerdings fehlte jeweils die nötige Präzision und Durchschlagskraft. Auch der eingewechselten Dilara Sahin lag der Führungstreffer auf dem Fuß, doch wie auch Theresa Gnugesser, die in der Nachspielzeit zusammen mit Kawan vor dem Tor stand, gelang es ihr nicht, den Ball an der starken Gästekeeperin Carina Schartel vorbei über die Linie zu bringen. Zuschauer: 50. (schra)

TSV Nördlingen: Wittmann, Meier, Gnugesser, Schneid, Löw, Schweiger, Holzner (66. Oßwald), Feuerpeil (82. Sahin), Eberhardt, Kawan, Engelhardt.

Fußball-Bezirksliga Frauen: SG Maihingen-Deiningen enttäuscht im Spitzenspiel

SG Maihingen/Deiningen – SG Ehekirchen/Bayerdilling 3:6 (0:4). Der neue Tabellenführer der Bezirksliga ist die SG Ehekirchen/Bayerdilling, die mit einer starken Offensivleistung mit 6:3 in Maihingen die Punkte einkassierte. Die ersten Chancen hatten die SG-Damen in Person von Navina Brendle-Ritzal und Lisa Koukol. Doch mit dem ersten Torschuss der Gäste fiel das 0:1 durch Luisa Harlander (7.). Das Heimteam drängte auf den schnellen Ausgleich und hatte nach Ecken auch gute Abschlussmöglichkeiten. Nach krassem Abwehrfehler erhöhten die Ehekirchnerinnen durch Katharina Steiner auf 0:2 (14.). Das Rieser Team, kurz geschockt, blieb bei weiteren guten Offensivaktionen glücklos. Deutlich effektiver die Gäste, bei denen Steiner ihre Chancen eiskalt nutzte (27., 38.) und auf 0:4 stellte.

Icon Vergrößern Navina Brendle-Ritzal brachte viel Druck aufs Tor, blieb im Abschluss aber glücklos. Foto: Elisabeth Koukol Icon Schließen Schließen Navina Brendle-Ritzal brachte viel Druck aufs Tor, blieb im Abschluss aber glücklos. Foto: Elisabeth Koukol

Nach Wiederanpfiff waren Maihingen/Deiningen 15 Minuten am Drücker, doch beste Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Die eiskalte Dusche verpasste den Rieserinnen erneut Steiner mit dem 0:5 (67.). Erst in der 74. Minute wurden die Angriffsbemühungen des Heimteams belohnt, als Lisa Koukol nach klasse Vorlage von Brendle-Ritzal zum 1:5 traf. Nur vier Minuten später verkürzte Lena Wiedemann mit überlegtem Schuss ins lange Eck auf 2:5. Aber mit ihrem dritten Torschuss in der zweiten Halbzeit erzielte Steiner, der an diesem Tag fast alles gelang, das 2:6 (80.). Ein Distanzschuss von Eva Enslin auf der Gegenseite verfehlte das Kreuzeck knapp, Koukol und Brendle-Ritzal scheiterten an der Torhüterin oder am Pfosten. In der Nachspielzeit verwandelte Chantal Engberg einen Strafstoß sicher zum 3:6. Zuschauer: 155. (AZ)

SG Maihingen/Deiningen: Wassermann; L. Wiedemann, Ernst, Häckel (66. Link), Hertle (31. L. Stimpfle), Enslin, L. Seitz, Böhnle (46. Scherer), Koukol, Brendle-Ritzal, Engberg; ab 66. J. Wiedemann, ETW: M. Seitz.