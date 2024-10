Marktoffingens Dritte verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Die Damen 3 des FSV Marktoffingen wurden auf dem Sturm zur Tabellenspitze der Bezirksklasse vom TV Gundelfingen abgefangen. In Auerbach setzten sie mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die Gastgeberinnen zunächst ihre Erfolgsserie fort, mussten sich im zweiten Spiel aber dem TV Gundelfingen mit 3:1 beugen. Krankheitsbedingt mussten sie mit Katharina Altenburger und Amalia Friedrich zwei Stammspielerinnen ersetzen. Trotzdem spielten sie gegen den Angstgegner Auerbach-Streitheim von Beginn an gut mit. Eine knappe Entscheidung im ersten Satz (24:26) verpassten sie noch und gingen danach über 25:13 und 25:22 völlig verdient in Führung.

Allen voran Clara Rieger, aber auch Lina Bachmann gaben mit ihren Aufschlägen die entscheidenden Impulse. So brachte auch der erneute Ausgleich der Gastgeberinnen (22:25) sie nicht aus der Bahn. Im Tiebreak-Endspurt waren sie mutig und clever genug, um das Spiel mit 15:12 für sich zu entscheiden. Jetzt winkte die Tabellenführung, doch Gundelfingen entpuppte sich mit ihrem kleinen, aber sehr routinierten Aufgebot mehr und mehr zum Spielverderber. Zwar glückte noch der erste Satz, aber danach merkte man dem jungen FSV-Team doch an, dass zwei Stammspielerinnen fehlten. Gundelfingen machte es mit seiner Spielweise sehr geschickt und entschied die nächsten Sätze überraschend deutlich mit 25:18, 25:16 und 25:21 für sich. Statt ganz oben sind die FSV-Damen als Zweiter nun erster Verfolger von Aichach-inchenhofen.