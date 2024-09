Nördlinger U19 startet mit Niederlage in die Bayernliga-Saison

In einem ausgeglichenen Spiel mit Chancenplus für den Gastgeber hat die Fußball-U19 des TSV Nördlingen ihr Auftaktspiel in der Bayernliga mit 0:2 beim FV Illertissen verloren. Eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung leitet die Niederlage ein.

Defensiv erwischte der TSV einen guten Start und stand über weite Phasen stabil. Die erste Chance hatte der FVI nach Umschaltsituation über die linke Seite. Doch TSV-Torwart Jose Hüttner hielt den Schuss aus spitzem Winkel (17.). Nach Angriffspressing hatte der TSV die erste gute Möglichkeit: Tom Müller fing einen Fehlpass ab und konnte direkt auf das Tor zielen, da der Torhüter des FVI außerhalb des Strafraums stand, jedoch verpasste der TSV-Stürmer die gute Möglichkeit (22.).

Fußball-A-Jugend-Bayernliga: Schnell ausgeführter Freistoß bringt Nördlingen in Rückstand

Nach Foul im Mittelfeld führte Illertissen den Freistoß schnell aus gegen eine ungeordnete Nördlinger Hintermannschaft. Obwohl der Ball noch rollte, wurde der Freistoß ausgeführt und Schiedsrichterin Sarah Wörle (2. Bundesliga Frauen) ließ die Situation ungeahndet laufen. Der Ball kam zu Orges Brahaj, dessen Flachschuss ins lange Eck Hüttner nicht halten konnte – das 1:0 (36.). Danach kassierte der FVI eine berechtigte Zeitstrafe, da Endrit Tafaj zum dritten Mal ein schweres Foul gegen einen TSV-Spieler begangen hatte.

Nach der Pause verstärkten die Rieser ihre Offensiv-Bemühungen. Wieder fehlte bei einem Pass in die Spitze die Präzision und Genauigkeit. Im Gegenzug eroberte der FVI den Ball und zog mit Umschaltaktion nach vorne. Weder Jonas Wundel noch Leon Lanzenstiel konnten den Tempolauf von Altin Kasumaj aufhalten, Letzterer zog zentral durch und schob souverän zum 2:0 ein (50.). Nördlingens Jonah Lang sah den Torhüter außerhalb des Strafraums stehen und zog seinen Ball aus rund 40 Metern knapp am ersten Pfosten vorbei (56.). Eine TSV-Kombination über den linken Flügel stellte die FVI-Abwehr vor Probleme und ein Pass von Laurin Merkl landete bei Tom Müller am ersten Pfosten. Dessen Abnahme konnte die FVI-Abwehr gerade noch klären (65.).

Rote Karte für Illertissens Tafaj verändert die Dynamik des Spiels nicht

In der 75. Minute kassierte Endrit Tafaj die Rote Karte nach Spielerbeleidigung. Es änderte jedoch nichts an der Spieleranzahl auf dem Feld, da sich Tafaj bereits auf der Bank befand. Hüttner konnte sich in der Schlussphase noch einmal auszeichnen und der eingewechselte Jurgis Homoki hatte nach Heber in den Strafraum eine gute Torschussabnahme zum Anschlusstreffer (88.). Der Ball ging jedoch über das Tor. So blieb es beim verdienten Sieg für die Heimelf. (sch/jais)

TSV Nördlingen: Hüttner; Winter, Forisch, Lang, Barta, Merkl, Lanzenstiel (60. Lipp), Wundel (66. Idrizi), Röthinger (88. Behringer), Peter (88. Homoki), Müller (80. Bittner); ETW Alex Okun.