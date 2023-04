Fußball

12:00 Uhr

A-Klasse Nord: Maihingen II holt sich wichtige Punkte im Abstiegskampf

Maihingens zweite Mannschaft (in Orange-Schwarz) hat in Huisheim einen wichtigen 1:0-Sieg errungen und die „Rote Laterne“ abgegeben.

Plus Mit dem 1:1 gegen den SV Wörnitzstein-Berg II verliert Megesheim wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen. Maihingen II verlässt den Abstiegsplatz.

Auch nach dem 21. Spieltag bleibt der Meisterschaftskampf in der Fußball-A-Klasse Nord völlig offen. Tabellenführer Megesheims ungewohnte Schwäche hat die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim Rehau bis auf einen Punkt herankommen lassen, wobei der Verfolger auch noch ein Spiel weniger absolviert hat. Im Abstiegskampf hat sich Maihingens zweite Mannschaft drei wichtige Punkte in Huisheim geschnappt und so den letzten Platz dem SC Nähermemmingen-Baldingen überlassen, der die dritte Niederlage am Stück einstecken musste.

A-Klasse Nord: SV Wechingen ist optisch überlegen und verliert doch

SV Wechingen – Eintracht T.R.B. 0:2 (0:0). – Trotz ordentlicher Leistung mussten sich stark ersatzgeschwächte Wechinger der Eintracht T.R.B. geschlagen geben. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Gästeakteur Fabian Böswald mit einem Pfostentreffer für den einzigen Höhepunkt. Bei der Heimelf fehlte oft der letzte Pass, was nach der Pause bestraft wurde, als Eintrachts Michael Kronburger den Ball nicht richtig traf und dadurch Heimkeeper Lukas Hertle keine Chance ließ. Sowohl Axel als auch Daniel Dürrwanger konnten anschließend gute Möglichkeiten für die Heimelf nicht nutzen. Der SVW war weiterhin überlegen, musste allerdings kurz darauf nach einem Konter durch Johannes Templer das 0:2 hinnehmen. Die Eintracht verteidigte die übrige Spielzeit sehr diszipliniert und ließ keine gefährlichen Aktionen des SVW mehr zu.

Tore: 0:1 Michael Kronburger (49.), 0:2 Johannes Templer (52.); Zuschauer: 85.

