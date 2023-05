Fußball

A-Klasse Nord: SC Nähermemmingen-Baldingen patzt im Abstiegskampf

Im Nachholspiel traf die SpVgg Ederheim (in Weiß-Schwarz) auf den Tabellenzweiten SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau, der das Spiel in der letzten Minute für sich entscheiden konnte.

Plus Megesheim und Gundelsheim/Weilheim-Rehau gewinnen und stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Im Tabellenkeller sammelt Großsorheim/Hoppingen wichtige Punkte.

Von Pauline Herrle

Der Meisterschaftskampf in der Fußball-A-Klasse Nord wird weiterhin hart geführt, der SV Megesheim und die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau sind mit je 52 Zählern punktgleich an der Tabellenspitze. Die Spielgemeinschaft hat sowohl ihr Nachholspiel gegen Ederheim als auch das reguläre Spiel gewonnen und macht den bisher so dominanten Megesheimern ordentlich Druck.

Im Tabellenkeller hat der SC Nähermemmingen-Baldingen mit der Niederlage bei Maihingens zweiter Mannschaft etwas den Anschluss verloren, die Lage ist aber mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz noch nicht aussichtslos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

