A-Klasse Nord: Schlusslicht Maihingen II bezwingt den Tabellenzweiten

Plus Ein Tor reicht dem FC Maihingen II gegen die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau. Tabellenführer Megesheim muss die zweite Niederlage der Rückrunde hinnehmen.

Am 19. Spieltag der Fußball-A-Klasse Nord liefern sich die drei Kandidaten für die Meisterschaft ein Schneckenrennen, denn Megesheim, Gundelsheim/Wilheim-Rehau und Ederheim verlieren jeweils ihre Spiele. Ausgerechnet der Tabellenletzte FC Maihingen II bezwingt die SG G/W-R.

Tore: 1:0 Tobias Kaufmann (6.), 1:1 Noah Usman (11.), 2:1 Fabian Nesselthaler (21./FE), 3:1 Thomas Rupprecht (53.); Zuschauer: 80.