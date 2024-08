Fußball-A-Klasse: Ein Duell der Altersklassen

Am Sonntag um 15 Uhr treffen zwei Top-Favoriten auf die vorderen Plätze in der A-Klasse Nord aufeinander: Der SV Wechingen, der die vergangene Saison auf Platz zwei abgeschlossen hat, empfängt den SC Nähermemmingen-Baldingen, der auf Platz vier landete. Während der SCW in seiner Stammaufstellung mit erfahrenen Spielern stabil blieb, hat sich der SCNB zu Beginn der Saison mit zahlreichen Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend verstärkt.

Pauline Herrle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wechingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Wechingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis