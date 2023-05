B-Klasse Nord: FC Nordries patzt im Kampf um den Aufstieg

B-Klasse Nord: SG Alerheim II siegt gegen den FSV Utzwingen. Siegesserie des SC Athletik Nördlingen reißt gegen Amerdingen/Hohenaltheim.

Während der SC Athletik Nördlingen am Freitagabend noch einen 3:0-Sieg gegen den SV Holzkirchen im Nachholspiel gefeiert hat, mussten die Nördlinger am regulären Spieltag am Sonntag eine Niederlage in der gleichen Höhe gegen die starke SG Amerdingen/Hohenaltheim hinnehmen. Manuel Gast, Top-Torjäger der Liga, durfte sich beim Sieg der SG zwei Tore zuschreiben.

B-Klasse Nord: Zwei Torlose Unentschieden in Hainsfarth und Reimlingen

Die SG baute dadurch ihre Tabellenführung und den Abstand zum Verfolger, dem FC Nordries, nochmals aus. Jeweils zwei Tore von Luis Zobel und Valton Kadriu führten die SpVgg Riedlingen II zu einem verdienten 4:2-Sieg gegen den TSV Möttingen II. Torlos blieb die Partie zwischen dem TSV Hainsfarth II und dem SV Holzkirchen II, sowie das Spiel zwischen dem FSV Reimlingen II und dem FC Nordries. Letztere verloren dabei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstiegsplatz in die A-Klasse Nord.

Einen überraschenden 3:0-Sieg konnte die zweite Mannschaft der SG Alerheim gegen den FSV Utzwingen feiern und somit für Abstand zum Tabellenletzten SV Donaumünster-Erlingshofen II sorgen. Mit einem 2:0 setzte sich der TSV Oettingen II gegen den SV Grosselfingen souverän durch und steht somit im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Die Ergebnisse im Stenogramm

SC Athletik Nördlingen – SV Holzkirchen II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Nikola Popanicic (65.), 2:0 Vasilica Maftei (80.), 3:0 Giuseppe Porcari (88.); Zuschauer: 25.

SpVgg Riedlingen II – TSV Möttingen II 4:2 (3:1). Tore: 1:0 Luis Zobel (25.), 2:0 Luis Zobel (34.), 2:1 Christian Spielberger (42.), 3:1 Valton Kadriu (44.), 3:2 Paul Fischer (48.), 4:2 Valton Kadriu (90.); Zuschauer: 25.

TSV Hainsfarth II – SV Holzkirchen II 0:0 (0:0). Zuschauer: 30.

FSV Reimlingen II – FC Nordries 0:0 (0:0). Zuschauer: 50.

SC Athletik Nördlingen – SG Amerdingen /Hohenaltheim 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Manuel Gast (30.), 0:2 Fabian Schmidt (74./FE), 0:3 Manuel Gast (89.); Zuschauer: 125.

SV Grosselfingen – TSV Oettingen II 0:2. Tore und Zuschauer: nicht gemeldet.

SG Alerheim II – FSV Utzwingen 3:0 (3:0 ). Tore: 1:0 Stefan Engel (24.), 2:0 Max Bauer (29.), 3:0 Tobias Schmidt (36.); Zuschauer: 22.

Lesen Sie dazu auch