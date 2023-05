B-Klasse Nord: Reimlingen II feiert einen 9:0-Kantersieg

Jannik Lill lässt den SV Amerdingen/Hohenaltheim mit vier Treffern jubeln. Der FC Nordries bleibt mit einem hohen Sieg dran am Tabellenführer.

Bereits am Freitagabend sind der TSV Möttingen II und der SC Athletik Nördlingen in einem Nachholspiel der Fußball-B-Klasse Nord aufeinandergetroffen. Der TSV setzte sich mit einem 2:1 gegen die Nördlinger durch.

Einen Kantersieg errang der FSV Reimlingen II gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen II. Insgesamt neunmal trafen die Reimlinger ins Tor des derzeit Letztplatzierten. Eine spannende und ebenfalls torreiche Partie bot sich zwischen dem TSV Oettingen II und dem FC Nordries. Letzterer kämpft gerade um den Aufstieg in die A-Klasse und hatte einen Punktegewinn nötig. Den 2:2-Halbzeitstand verwandelten die Nordrieser letztendlich in einen 5:2-Sieg. Der SV Holzkirchen II musste eine 1:5-Niederlage gegen den Drittplatzierten SpVgg Riedlingen II hinnehmen. Auch der TSV Hainsfarth II konnte sich nicht gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting II durchsetzen und kassierte vier Gegentore.

B-Klasse Nord: Athletik Nördlingen kommt nach Niederlage stark zurück

Ein Spiel auf Augenhöhe bot sich zwischen dem SV Grosselfingen II und der SG Alerheim II, was sich im 2:2-Endergebnis widerspiegelte. Nach der Niederlage am Freitag kam der SC Athletik Nördlingen wieder stark zurück und gewann gegen den FSV Utzwingen mit 3:1. Der TSV Möttingen II hingegen konnte nicht an seine gute Leistung vom Freitag anknüpfen und erlebte eine hohe 1:7-Niederlage gegen den Tabellenführer SV Amerdingen/Hohenaltheim. Torschütze des Spiels war Jannik Lill, der insgesamt viermal für den SV traf.

TSV Möttingen II – SC Athletik Nördlingen 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Thomas Bissinger (34.), 2:0 Marcel Rathke (35.), 2:1 Giuseppe Porcari (43.); Zuschauer: 40.

SV Donaumünster-Erlingshofen II – FSV Reimlingen II 0:9 (0:5). Tore: 0:1 Christian Berghammer (15.), 0:2 Nicolas Gebele (16.), 0:3 Andreas Diethei (20.), 0:4 Christian Berghammer (23.), 0:5 Michael Barth (43.), 0:6 Max Altreuter (50.), 0:7 Marcel Ott (67.), 0:8 Julian Horzella (72.), 0:9 Marcel Ott (74.); Zuschauer: 23.

TSV Oettingen II – FC Nordries 2:5 (2:2). Tore: 1:0 Benedikt Stürzl (8.), 1:1 Louis Merkl (20.), 1:2 Max Wieser (24.), 2:2 Benedikt Stürzl (31.), 2:3 Luca Zwickel (53.), 2:4 Jonas Hirle (67.), 2:5 Luca Zwickel (73); Zuschauer: 60.

SV Holzkirchen II – SpVgg Riedlingen II 1:5 (0:0). Tore: 0:1 Johannes Lang (49.), 1:1 Aron Lehmann (51.), 1:2 Luis Zobel (63.), 1:3 Antonio di Mieri (78.), 1:4 Johannes Lang (85.), 1:5 Mbark Mouzrik (89.); Zuschauer: 45.

TSV Hainsfarth II – SG FSV Buchdorf/Daiting II 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Maximilian Keller (15.), 1:1 Silvan Hertle (27.), 1:2 Patrick Mödinger (45.), 1:3 Dominik Lohr (65.), 1:4 Thomas Dumberger (75.); Zuschauer: 65.

SV Grosselfingen II – SG Alerheim II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Rudi Strobel (14.), 1:1 Hannes Niederhuber (74.), 2:1 Hannes Niederhuber (90.), 2:2 Kai-Uwe Bähr (90.); Zuschauer: 30.

FSV Utzwingen – SC Athletik Nördlingen 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Ioan Dumitrascu (17.), 1:1 Arber Kelmendi (25.), 1:2 Agron Imeri (51.), 1:3 Georg Schweier (65./ET); Zuschauer: 40.

SV Amerdingen /Hohenaltheim – TSV Möttingen II 7:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Jannik Lill (3., 5. und 45.), 3:1 Thomas Bissinger (54.), 4:1 Manuel Gast (54.), 5:1 Noah Diethei (56.), 6:1 Zacharias Bschorr (81.), 7:1 Jannik Lill (86.); Zuschauer: 50.

