B-Klasse Nord: SC Athletik Nördlingen zeigt sich in Bestform

Der FC Nordries baut seine Tabellenführung aus. Athletik Nördlingen rückt mit dem klaren 4:0 gegen Oettingen II an die Wörnitzstädter heran.

Am 19. Spieltag der B-Klasse Nord hat der FC Nordries seine Tabellenführung weiter ausbauen können. Am vergangenen Donnerstag trafen der FCN und der TSV Oettingen II im Spitzenspiel aufeinander, welches die Nordrieser mit 3:2 für sich entschieden. Auch am regulären Spieltag durfte der FCN gegen den SV Donaumünster/Erlingshofen II mit dem gleichen Endstand jubeln. Somit konnten sie ihren Abstand zum Verfolger Oettingen, der eine bittere 0:4-Niederlage gegen den SC Athletik Nördlingen hinnehmen musste, vergrößern. Für Oettingen II war es nach dem souveränen 5:1-Sieg in der Vorwoche ein herber Rückschlag.

Torlos blieb das Spiel zwischen der SpVgg Riedlingen II und der SG Alerheim II. Amerdingen/Hohenaltheim steht nun nach einem 3:0-Sieg gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting II mit drei Punkten Abstand zum FC Nordries auf dem zweiten Platz der Tabelle. Der TSV Möttingen II gewann das Derby gegen den FSV Reimlingen II mit 2:1. Mit zwei Treffern in den ersten zehn Spielminuten legte die SV Grosselfingen gegen den TSV Hainsfarth II gut vor und gewann schlussendlich mit 3:0. Die Partie am Samstag zwischen dem SV Holzkirchen II und dem FSV Utzwingen endete mit einem 1:1-Unentschieden.

B-Klasse Nord: Die Spiele im Stenogramm

SpVgg Riedlingen II - SG Alerheim II 0:0 (0:0). – Zuschauer: 30.

SV Donaumünster-Erlingshofen II - FC Nordries 2:3 (2:2). – Tore: 0:1 Ousmane Cisse (26.), 1:1 Dirk-Jan Massink (30.), 1:2 Max Wieser (44.), 2:2 Dirk-Jan Massink (45.), 2:3 Max Wieser (52.); Zuschauer: 50.

SG FSV Buchdorf/Daiting II - SG Amerdingen /Hohenaltheim 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Julian Eisenbarth (29.), 0:2 Jannik Lill (69.), 0:3 Manuel Gast (76.); Zuschauer: 22.

FSV Reimlingen II - TSV Möttingen II 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 Simon Diethei (8.), 1:1 Andreas Keßler (25.), 1:2 Simon Löfflad (76.); Zuschauer: 75.

TSV Oettingen II - SC Athletik Nördlingen II 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 Arbnol Dalipi (44.), 0:2 Agron Imeri (50.), 0:3 Agron Imeri (53.), 0:4 Vasilica Maftei (57.); Zuschauer: 50.

TSV Hainsfarth II - SV Grosselfingen 0:3 (0:2). – Tore: 0:1 Dennis Borngräber (7.), 0:2 Hannes Niederhuber (10.), 0:3 Hannes Niederhuber (55.); Zuschauer: 50.

SV Holzkirchen II - FSV Utzwingen 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Thomas Hönle (5.), 1:1 Sener Sahin (48.); Zuschauer: 50.

FC Nordries - TSV Oettingen II 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Ousmane Cisse (11./FE), 2:0 Christoph Hirle (27.), 2:1 Benedikt Kaufmann (37.), 2:2 Titus Rudewig (52.), 3:2 Luca Zwickel (56.); Zuschauer: 80.

