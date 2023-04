B-Klasse Nord: Sechs Treffer für den TSV Hainsfarth II

Der FC Nordries patzt im Meisterschaftsrennen gegen Holzkirchens Zweite. Egner glänzt mit drei Treffern beim 6:0 von Hainsfarth II gegen Donaumünster II.

Der TSV Hainsfarth II hat am 21. Spieltag der Fußball-B-Klasse Nord mit einem Kantersieg gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen II den letzten Tabellenplatz verlassen und wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt.

Bereits in der ersten Hälfe traf Silvan Egner dreimal, Maximilian Haas und Jonas Meyer erhöhten in der zweiten Halbzeit auf insgesamt sechs Treffer. Die SG Amerdingen/Hohenaltheim konnte einen 5:1-Sieg gegen den TSV Oettingen II bejubeln und steht nun an der Tabellenspitze. Verfolger FC Nordries hat noch ein Spiel weniger, musste sich aber trotz zwei Treffern von Ousmane Cisse mit einem 2:2-Unentschieden gegen den SV Holzkirchen II zufriedengeben.

Einen weiteren Sieg hat der SC Athletik Nördlingen gegen die Elf des SpVgg Riedlingen II eingefahren. Agron Imeri und Nikola Popanicic schossen die Tore zum 2:1-Sieg des SC. Mit drei Treffern durch Thomas Bissinger, Max Hagel und Paul Fischer hat sich der TSV Möttingen II gegen die SG Alerheim durchgesetzt. Auch der SV Grosselfingen konnte mit einem 1:0-Sieg gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting II jubelnd vom Platz gehen. Der FSV Reimlingen II und der FSV Utzwingen trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Ergebnisse im Einzelnen

TSV Oettingen II – SG Amerdingen /Hohenaltheim 1:5. Tore: nicht gemeldet.

SpVgg Riedlingen II – SC Athletik Nördlingen 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Agron Imeri (2.), 1:1 Johannes Lang (6.), 1:2 Nikola Popanicic (74.); Zuschauer: 29.

SV Holzkirchen II – FC Nordries 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Ousmane Cisse (26.), 1:1 Lukas Deubler (45./FE), 2:1 Andreas Schröppel (45.+2), 2:2 Ousmane Cisse (61.); Zuschauer: 60.

SG Alerheim – TSV Möttingen II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Thomas Bissinger (17.), 0:2 Max Hagel (17.), 0:3 Paul Fischer (65.); Zuschauer: 35.

TSV Hainsfarth II – SV Donaumünster-Erlingshofen II 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Silvan Egner (19.), 2:0 Silvan Egner (31.), 3:0 Silvan Egner (32.), 4:0 Maximilian Haas (63./FE), 5:0 Maximilian Haas (71.), 6:0 Jonas Meyer (88.); Zuschauer: 60.

SG FSV Buchdorf/Daiting II – SV Grosselfingen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Ulrich Hubel (19.).

FSV Reimlingen II – FSV Utzwingen 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Nicolas Gebele (29.), 1:1 Georg Roland (36.); Zuschauer: 40.

