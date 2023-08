B-Klassen-Reserve: Für zwei von drei Klubs gibt es keinen Ligabetrieb

Plus Es herrscht Frust bei den Klubs: Drei Vereine sollten eine eigene Liga bilden. Doch es gab Protest gegen die Pläne. Für einen Klub zeichnet sich eine Lösung ab.

Bei den Vereinsverantwortlichen ist der Ärger über den Bayerischen Fußball Verband (BFV) groß: "Wir fühlen uns schon vom Verband im Stich gelassen" oder "Für nächstes Jahr muss da was vom Verband kommen." Es geht um die Reserve der B-Klasse, die ursprünglich in eine Dreier-Liga eingeteilt worden war – und die scharf kritisiert wurde. Man wolle dort nicht antreten, hieß es etwa vom SV Grosselfingen. Wie geht es für die Vereine weiter?

Schon seit einiger Zeit sind die betroffenen Vereine unzufrieden, sprechen sich für mehr Nachbarschaftsduelle und den früheren Reservespielbetrieb aus – also dass die Reserve vor der ersten Mannschaft ihre Spiele austrägt. Der Vorstoß, die B-Klasse abzuschaffen und eine zweigleisige A-Klasse einzuführen, wurde aber im Bezirkstag bekanntlich abgelehnt, da nicht alle betroffenen Vereine zustimmten.