Gelingt dem TSV Nördlingen am Samstag der erste Saisonsieg?

Im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison empfängt Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen an diesem Samstag im Gerd-Müller-Stadion den SV Schalding-Heining. Die noch ungeschlagenen Niederbayern belegen mit fünf Punkten den fünften Tabellenplatz, die noch sieglosen Rieser liegen mit zwei Punkten auf Rang 13. Schiedsrichter Benjamin Wagner pfeift die Partie um 17 Uhr an. Dabei wird sich zeigen, ob Nördlingen nach den mauen ersten Ergebnissen den Bock umstoßen kann – der Gegner hat das jüngst geschafft.

