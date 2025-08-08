Icon Menü
Fußball-Bayernliga: Kann der TSV Nördlingen gegen Schalding-Heining den ersten Saisonsieg einfahren?

Fußball

Gelingt dem TSV Nördlingen am Samstag der erste Saisonsieg?

Fußball-Bayernliga: Schalding-Heining gastiert im Rieser Sportpark. Für einen Heimsieg muss der TSV besser spielen als zuletzt. Auf wen der Trainer dabei baut.
Von Klaus Jais
    •
    •
    •
    Ziemlich beschwerlich gestaltet sich derzeit noch der Saisonstart für die Nördlinger in der Bayernliga. Beim zweiten Heimspiel soll es mit dem ersten Sieg klappen. Im Bild in Grün: Alexander Schröter.
    Ziemlich beschwerlich gestaltet sich derzeit noch der Saisonstart für die Nördlinger in der Bayernliga. Beim zweiten Heimspiel soll es mit dem ersten Sieg klappen. Im Bild in Grün: Alexander Schröter. Foto: Szilvia Izsó

    Im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison empfängt Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen an diesem Samstag im Gerd-Müller-Stadion den SV Schalding-Heining. Die noch ungeschlagenen Niederbayern belegen mit fünf Punkten den fünften Tabellenplatz, die noch sieglosen Rieser liegen mit zwei Punkten auf Rang 13. Schiedsrichter Benjamin Wagner pfeift die Partie um 17 Uhr an. Dabei wird sich zeigen, ob Nördlingen nach den mauen ersten Ergebnissen den Bock umstoßen kann – der Gegner hat das jüngst geschafft.

