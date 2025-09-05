Nördlingen zu Gast in Erlbach: Zwischen Spektakel und Minimalismus

Wenn der TSV Nördlingen an diesem Samstag in Erlbach aufläuft (Anpfiff: 14 Uhr in der Holzbau Grübl Arena) treffen zwei Gegensätze aufeinander. Die Rieser stehen mit bereits 36 Toren und Gegentreffern für Spektakel wie kein anderes Team der Bayernliga Süd. Ganz anders der Gastgeber aus dem kleinen Dorf im Landkreis Altötting: Bei den Spielen des SVE fielen bislang nur zwölf Treffer – Ligatiefstwert.
Fußball
