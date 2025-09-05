Icon Menü
Fußball-Bayernliga: Nördlingens starke Offensive fordert Erlbachs stabile Abwehr heraus

Fußball

Nördlingen zu Gast in Erlbach: Zwischen Spektakel und Minimalismus

Fußball-Bayernliga: Der TSV reist am Samstag zum Aufstiegskandidaten SV Erlbach nach Oberbayern. Dabei treffen zwei grundverschiedene Spielweisen aufeinander.
Von Nico Lutz
    • |
    • |
    • |
    In Erlbach treffen die Nördlinger (am Ball: Jakob Mayer, gegen Gundelfingens Janik Noller) quasi auf ihre Antithese als Fußballmannschaft.
    In Erlbach treffen die Nördlinger (am Ball: Jakob Mayer, gegen Gundelfingens Janik Noller) quasi auf ihre Antithese als Fußballmannschaft. Foto: Walter Brugger (Archivbild)

    Wenn der TSV Nördlingen an diesem Samstag in Erlbach aufläuft (Anpfiff: 14 Uhr in der Holzbau Grübl Arena) treffen zwei Gegensätze aufeinander. Die Rieser stehen mit bereits 36 Toren und Gegentreffern für Spektakel wie kein anderes Team der Bayernliga Süd. Ganz anders der Gastgeber aus dem kleinen Dorf im Landkreis Altötting: Bei den Spielen des SVE fielen bislang nur zwölf Treffer – Ligatiefstwert.

