Nördlingen liefert sich Duell auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer

Der TSV 1860 München II hat mit einem 2:0 (2:0)-Sieg über den TSV 1861 Nördlingen die Tabellenführung in der Bayernliga Süd behauptet. Die Rieser erwiesen sich auf dem Gelände des TSV Gilching (Landkreis Starnberg) als ebenbürtiger Gegner mit einem Plus an Torabschlüssen. Die Münchner bleiben damit die einzige Mannschaft der Liga ohne Heimniederlage, während die Gäste schon das dritte Spiel in Folge sieglos blieben.

