Was erwartet den TSV Nördlingen in Heimstetten?

Es gibt Mannschaften, die sind wesentlich besser, als es ein Blick auf das Tabellenbild vermuten lässt. Vergangene Woche machte der TSV Nördlingen mit so einer Mannschaft Bekanntschaft, denn der TSV Grünwald spielte nicht wie ein Abstiegskandidat. Auch der nächste Gegner SV Heimstetten gehört in diese Kategorie, belegt aber mit 20 Punkten nur Platz 13. Spielbeginn in Heimstetten ist an diesem Samstag um 14 Uhr, Abfahrt ist um 10.45 Uhr. Das Hinspiel endete 1:0 (Torschütze war Alexander Schröter).

