TSV-Kicker biegen Spiel in Landsberg in letzter Minute noch um

Nach zuvor drei Dreiern in Folge ist der Aufwärtstrend des TSV 1882 Landsberg gestoppt. Im Heimspiel gegen den TSV 1861 Nördlingen mussten sich die Hausherren 1:2 (1:0) geschlagen geben. Auch die zwischenzeitliche Führung durch Furkan Kircicek (12.) in der Anfangsphase reichte den Landsbergern nicht aus, um den vierten Sieg in Folge zu landen. In der Schlussphase drehten die Gäste die Partie noch dank der Tore von Simon Gruber (87.) und Alexander Schröter (90.+4). Durch den späten Sieg beendete Nördlingen den jüngsten Negativlauf nach drei Spielen ohne Sieg.

