Unverhofft haben die Fußballer des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende spielfrei bekommen, die Begegnung mit Erlbach fiel – wie viele andere Partien in Oberbayern – aufgrund des Dauerregens ins Wasser. An diesem Samstag sind die Rieser jedoch wieder gefordert, mit dem TSV Kottern gastiert ein Top-Fünf-Team im Gerd-Müller-Stadion. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

