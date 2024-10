FC Deisenhofen gegen TSV Nördlingen: Ein Duell auf Augenhöhe?

Nach dem 1:1-Unentschieden in Memmingen am vergangenen Freitag steht für den TSV Nördlingen das zweite von insgesamt drei Auswärtsspielen in Folge an, dieses Mal führt der Weg nach Deisenhofen. Schiedsrichter Felix Grund wird die Partie um 14 Uhr anpfeifen. Bei den Oberbayern wollen die Nördlinger an die konzentrierte Abwehrleistung bei Absteiger Memmingen anknüpfen, wie Trainer Daniel Kerscher erklärt: „Wir sind gegen einen starken Gegner defensiv sehr gut gestanden. Auch im Spielaufbau mit den beiden Innenverteidigern und Flo Rauh im Tor war es bisher unser bester Auftritt.“

