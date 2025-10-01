Icon Menü
Fußball-Bayernliga: TSV Nördlingen will in Hauzenberg aus Negativserie ausbrechen und punkten

Fußball

Unbekanntes Terrain: Nördlingen vor Premiere in Hauzenberg

Fußball-Bayernliga: Beim offensiv schwachen Liganeuling will der TSV Nördlingen seine Negativserie beenden. Der Aufsteiger braucht jedoch dringend Zählbares.
Von Nico Lutz
    Nach einer starken, aber unbelohnten Leistung gegen Landsberg will der TSV in Hauzenberg endlich wieder siegen. Im Bild: Johannes Fiedler.
    Nach einer starken, aber unbelohnten Leistung gegen Landsberg will der TSV in Hauzenberg endlich wieder siegen. Im Bild: Johannes Fiedler. Foto: Dieter Mack

    Während an diesem Freitag ein Großteil der Bevölkerung den Tag der Deutschen Einheit feiert, machen sich die Kicker des TSV Nördlingen zu ihrem nächsten Auswärtsspiel in das niederbayerische Hauzenberg auf. Das Bayernliga-Duell mit dem ortsansässigen FC Sturm im Staffelbergstadion wird um 18 Uhr angepfiffen. Auf dem Rasen der Passauer kommt es zu einer Premiere: Noch nie trafen diese beiden Teams in einem Pflichtspiel aufeinander.

