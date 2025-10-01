Unbekanntes Terrain: Nördlingen vor Premiere in Hauzenberg

Während an diesem Freitag ein Großteil der Bevölkerung den Tag der Deutschen Einheit feiert, machen sich die Kicker des TSV Nördlingen zu ihrem nächsten Auswärtsspiel in das niederbayerische Hauzenberg auf. Das Bayernliga-Duell mit dem ortsansässigen FC Sturm im Staffelbergstadion wird um 18 Uhr angepfiffen. Auf dem Rasen der Passauer kommt es zu einer Premiere: Noch nie trafen diese beiden Teams in einem Pflichtspiel aufeinander.

