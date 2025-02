Das schwerste Auswärtsspiel ist für Nördlingen der Auftakt

Der Start in das Jahr 2025 hat es für die Fußballer des TSV Nördlingen in sich. Die Bayernliga-Mannschaft von Trainer Daniel Kerscher beginnt an diesem Samstag mit ihrer längsten und potenziell schwierigsten Auswärtsreise bei Meister Erlbach. Schiedsrichter Felix Brandstätter wird die Partie um 14.30 Uhr in der Holzbau Grübl Arena anpfeifen. Die Rieser haben laut dem Coach eine sehr schwierige Vorbereitungsphase hinter sich – die aber auch ihre Gewinner hat.

Nico Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erlbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Kerscher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis