Bei der Weißen Weste Donau-Ries geht es wieder los

Auf den Fußballplätzen im Landkreis Donau-Ries rollt wieder der Ball, und damit haben die Vereine jede Woche die Chance auf Freibier – so funktioniert's.

Jetzt heißt es wieder: Die Null muss stehen! Ab dem kommenden Wochenende wird wieder in allen Fußballligen der Region der Ball rollen, und damit haben auch alle ersten Fußballmannschaften, Männer wie Frauen, eine Chance auf Freibier aus dem Hause Wallerstein. Was Vereine dazu wissen sollten.

Bei der Weißen Weste Donau-Ries, dem Fußball-Wettbewerb von Rieser Nachrichten, Donauwörther Zeitung und Fürst Wallerstein Brauhaus, kann jedes Team, das seinen Kasten sauber hält, sich über einen Kasten Bier freuen. Die Ergebnisse des Spieltags werden von der Redaktion ausgewertet und die Spiele, in denen eine erste Fußballmannschaft ohne Gegentor geblieben ist, gezählt. Die aktuellen Zu-null-Spiele und die Weiße-Weste-Tabelle erscheinen dann immer in der Tageszeitung vom Dienstag und sind am Montag online auf www.rieser-nachrichten.de und www.donauwoerther-zeitung.de einsehbar.

Weiße Weste Donau-Ries: Am Saisonende winken attraktive Preise

Die Vereine müssen selbst nichts tun: Die Gutscheine für die Bierkästen, die übrigens auch für andere Getränke aus dem Wallersteiner-Sortiment einlösbar sind, werden per E-Mail an die Vereine geschickt und können in den Märkten von Getränke König in Mertingen, Harburg, Oettingen, Wemding und Nördlingen eingelöst werden.

Zum Saisonende gibt es Preise zu gewinnen:

Platz: 30 Freitickets für ein Heimspiel des FC Augsburg der Saison 2024/2025. Das Spiel wird vom FCA eingeteilt. 100 Liter Freibier für den Saisonabschluss. Zehn Trainingsbälle für die neue Spielzeit.

Bei gleicher Platzierung am Saisonende bekommt der niederklassigere Verein den Vorzug. Bei Gleichstand von gleichklassigen Clubs entscheidet die Platzierung in der Ligatabelle: Wer besser abgeschnitten hat, steht auch bei der Weißen Weste vorne.

Eine zusätzliche Gewinnchance gibt es durch das Foto-Voting: Teams können nach einem Spiel ohne Gegentor ein Kabinenfoto mit der Mannschaft und einem Wallersteiner-Kasten an weisseweste@rieser-nachrichten.de senden. Diese werden in einer Online-Bildergalerie veröffentlicht. Am Ende der Saison kann online für ein Bild abgestimmt werden. Für das Foto mit den meisten Stimmen erhält die Mannschaft einen Satz Trikots mit Fürst-Wallerstein-Logo und -Aufdruck in den entsprechenden Vereinsfarben.

Die Vereine aus dem Landkreis haben im Herbst und Winter schon ordentlich abgeholt: 23 Hektoliter Freibier gingen an die Fußballerinnen und Fußballer für 232 Spiele ohne Gegentor. Ganz vorne steht mit zehn Spielen der FSV Utzwingen aus der B-Klasse Nord, gefolgt vom A-Klassisten SpVgg Ederheim und Bayernligist TSV Rain mit je acht Spielen zu null. B- und A-Klasse in der Tabelle vor dem Fünftligisten: Das gibt es nur bei der Weißen Weste Donau-Ries!