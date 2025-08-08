Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen trifft auf starken Aufsteiger TSV Zusmarshausen

Fußball

Weiterer Aufsteiger fordert die Maihinger in der Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: Der TSV Zusmarshausen gastiert am Sonntag beim FCM. Der Gegner hat einen starken Start hingelegt – und einen treffsicheren Mann in petto.
Von Antonia Stadali
    •
    •
    •
    Im nächsten Aufsteigerduell können die Maihinger (im Bild in Schwarz-Orange: Max Steger, gegen Wemdings Daniel Langer) die Niederlage vom Mittwoch vergessen machen.
    Im nächsten Aufsteigerduell können die Maihinger (im Bild in Schwarz-Orange: Max Steger, gegen Wemdings Daniel Langer) die Niederlage vom Mittwoch vergessen machen. Foto: Szilvia Izsó (Archivbild)

    Nach dem Aufsteiger-Duell ist vor dem Aufsteiger-Duell: Das trifft auf die Maihinger Fußballherren in der Bezirksliga am kommenden Sonntag zu. Denn um 15 Uhr empfängt der FCM den TSV Zusmarshausen – ebenfalls Liganeuling, der bislang aber für mächtig Furore sorgte. Denn während der FC Maihingen nach der Niederlage am Mittwoch gegen Mitaufsteiger Joshofen-Bergheim mit vier Punkten auf dem achten Tabellenplatz steht, hat sich Zusmarshausen mit einem bärenstarken Start direkt an der Tabellenspitze festgebissen: Zwei Siege und ein Unentschieden aus drei Spielen bedeuten aktuell Rang zwei.

    Auch wenn beide Teams frisch in der Bezirksliga sind, könnte das Duell schon in eine vielversprechende Richtung gehen. Maihingen mit kleinen Kader und aufopferungsvoller Leidenschaft und Zusmarshausen mit Selbstvertrauen aus gewonnen Spielen und Effizienz. Aber: Gerade auf dem heimischen Rasen hat die Maihinger Truppe um Martin Klaus ein Ass im Ärmel. Neben Spieleinsatz und Kampfbereitschaft setzt die Heimelf auf die heimischen Fans im Rücken. Mit dem „zwölften Mann“ will man dem Gegner Paroli bieten und wieder Zählbares mitnehmen.

    Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen muss Zusmarshausens Sirch im Auge behalten

    Dennoch wartet mit Zusmarshausen auch ein Gegner, das vor allem in der Defensive stabil steht und auch nach vorne immer wieder gefährlich werden kann. Zwölf Tore in drei Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Heraus sticht beim TSV Torjäger Marc Sirch, der schon sechs Treffer in den ersten drei Partien erzielt hat. (mit maxbo)

