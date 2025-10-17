FC Maihingen stellt sich Meitingen mit Derby-Schwung

Endlich wieder Grund zum Jubeln: Der FC Maihingen hat am vergangenen Wochenende das heiß umkämpfte Bezirksliga-Derby gegen den TSV Nördlingen II mit 2:1 gewonnen – und das nach intensiven, emotionalen 90 Minuten, in denen die Mannschaft von Trainer Martin Klaus vor allem kämpferisch überzeugte. Mit diesem Erfolg kletterten die Rieser in der Tabelle auf Rang 13 und zogen damit am Lokalrivalen vorbei. Gegen den TSV Meitingen soll am Sonntag nachgelegt werden.

„Dieser Sieg war unheimlich wichtig – für die Köpfe, für die Stimmung und natürlich auch für die Tabelle“, freute sich Klaus nach dem Spiel. „Man hat gesehen, wie sehr die Jungs dieses Spiel gewinnen wollten. Gerade nach den bitteren Wochen zuvor war das die richtige Reaktion.“ Klaus lobt die Mannschaft ausdrücklich: „Wir haben gezeigt, dass wir als Einheit auf dem Platz stehen. Jeder hat für den anderen gekämpft, keiner hat sich versteckt.“

Fußball: FCM-Coach Martin Klaus bleibt trotz Favoritenrolle des TSV Meitingen optimistisch

Doch lange ausruhen ist keine Option. Am Sonntag wartet mit dem TSV Meitingen der nächste schwere Brocken auf den Aufsteiger. Meitingen gehört seit Jahren zu den etablierten Kräften der Bezirksliga, steht aktuell auf Platz vier und bringt reichlich Erfahrung mit. Die Mannschaft spielt kompakt und hat mehrere gefährliche Spieler, die jederzeit auf eine Torchance lauern und wissen, worauf es in dieser Liga ankommt. Trotz der klaren Tabellenkonstellation geht der FCM-Trainer optimistisch in die Partie: „Wir wissen, dass Meitingen Favorit ist, aber das waren die meisten Gegner zuletzt auch. Entscheidend wird sein, dass wir mutig bleiben, eng verteidigen und wieder diese Leidenschaft auf den Platz bringen, die uns im Derby stark gemacht hat.“

Mit neuem Selbstvertrauen und Rückenwind aus dem Derby geht der FC Maihingen in die nächste Herausforderung. Anpfiff ist am Sonntag, um 15 Uhr, in Maihingen.