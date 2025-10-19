4:0-Kantersieg für den TSV Nördlingen II im Kreis-Derby

Mit einem überraschend deutlichen Sieg für den TSV 1861 Nördlingen endete das Landkreis-Derby in der Fußball-Bezirksliga beim SV Wörnitzstein-Berg. Anders beim FC Maihingen: Gegen den nun drittplatzierten TSV Meitingen zunächst noch in Führung liegend, stand das Team am Ende mit leeren Händen da.

SV Wörnitzstein/Berg - TSV 1861 Nördlingen 0:4 (0:2). Das Flutlichtspiel am Freitagabend lockte fast 400 Zuschauer in den Donauwörther Stauferpark und sie brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Bereits in der Anfangsphase hatten beide Teams mit offenem Visier durch scharfe Flanken gefährliche Szenen im jeweiligen gegnerischen Strafraum und durchaus Möglichkeiten, eine frühe Führung zu erzielen. Noch näher am Führungstor war Luka Pesut, als er mit einem feinen Schlenzer allerdings nur die Latte traf (17.). Nur fünf Minuten später lenkte TSV-Torwart Robin Oettle mit den Fingerspitzen den Schuss von Julian Schmidbaur an den Pfosten (24.). Nach toller Spielverlagerung von Jakob Bühlmeier auf Endrit Imeri vollendete Tom Müller dessen Halbfeldflanke mit dem zweiten Kontakt eiskalt - 0:1 (40.). Der zweite TSV-Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Wieder war eine schnelle Spielverlagerung, dieses Mal auf Luka Pesut, ausschlaggebend und die anschließende scharfe Hereingabe von Elias Holzner versenkte Daniel Gis am zweiten Pfosten gedankenschnell - 0:2 (43.).

Heimtrainer Michael Panknin reagierte bereits zur Halbzeit mit zwei frühen Einwechslungen, doch so richtig ins Spiel kam Wörnitzstein an diesem Abend nicht. Nicht vom Glück verfolgt war Endrit Imeri, der nach einem langen Ball des SV Wörnitzstein-Berg nach Meinung des Schiedsrichters als letzter Mann den Zweikampf unfair führte (65.). Der Feldverweis brachte neue Hoffnung ins Heimteam, doch auch der folgende Freistoß verpuffte ohne richtige Torgefahr (66.). Besser machte es Tom Müller, der mit seinem Doppelpacktreffer trotz numerischer Unterzahl faktisch die Vorentscheidung besorgte - 0:3 (67.). Die Wörnitzsteiner Bemühungen wirkten gehemmt und mit einem Solo von Daniel Ernst machte der Marktoffinger den Deckel drauf - 0:4 (73.).

TSV-Co-Trainer Torsten König fasste kurz und bündig treffend zusammen: „Endlich mal wieder ein gutes Spiel, mit einem Wehrmutstropfen des Platzverweises von Imeri, aber alles in Allem ein hochverdienter Sieg für uns. Gut für das Nördlinger Fußballer-Herz!“ Zuschauer: 380. (schra)

TSV Nördlingen II: Robin Oettle, Jakob Bühlmeier, Endrit Imeri, Reichert, Daniel Gis (86. Niklas Leister), Daniel Ernst (80. Luis Schüler), Tom Müller (86. Max Göttler), Luka Pesut (78. Silas Mack), Elias Holzner, Luca Lechler, Maximilian Behringer.

SV Wörnitzstein-Berg: Belmin Bojic, Pascal Dietrich (46. Daniel Habersatter), Maximilian Bschor, Julian Schmidbaur, Timo Zausinger (77. Julian Kopp), Admir Omerbegovic, Michael Panknin, Tobias Erckmann (72. Benedikt Hoser), Pascal Hirsch (46. Dominik Marks), Niklas Bauer (72. Mathias Färber), Genrich Morasch.

FC Maihingen kann gegen den Favoriten nichts mitnehmen

FC Maihingen - TSV Meitingen 1:2 (1:0). Bei der ersten nennenswerten Aktion hatte die Heimelf beim Pfiff nach strittigem Foul am Heimakteur Göck Alexander Glück, dass der Schiedsrichter auf Foul entschied, andernfalls wäre der Gästestürmer wohl allein auf das Heimtor gestürmt. Fortan ließen beide Teams den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, mit ersten kleineren Abschlusschancen auf beiden Seiten. Doch sowohl Kapitän Stimpfle und Liebhard Jürgen auf Heim-, als auch Daniel Deppner auf Gästeseite scheiterten mit ihren Abschlüssen an der jeweiligen Abwehr oder dem zugehörigen Schlussmann. Während die Gäste weiterhin Druck über deren Flügel machten, zeigte die Heimelf immer wieder gefährliche einzelne Offensivaktionen. Eine dieser gut gespielten Kombinationen konnte Göck Dominik nach schönem Steckpass von Zekl Daniel nach Alleingang aufs Tor für die Heimelf zur nicht unverdienten Halbzeitführung nutzen (30.).

Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Bild: Die Heimelf übergab das Spielzepter den favorisierten Gästen aus Meitingen, verteidigte aufopferungsvoll und war immer wieder durch Konter gefährlich. Am Ende fehlte jedoch meist die nötige Präzission. Auffälligster Spieler der Gäste war am heutigen Spieltag sicher Mateo Duvnjak. Erst zur Halbzeit gekommen, traf er nach einer Stunde zum Ausgleich. Sein Abschluss aus rund 25 Metern, wurde so abgefälscht, dass die Bogenlampe exakt unter der Torlatte einschlug. Die Heimelf wenig beeindruckt, erspielte sich weiter Chancen, doch sowohl Kapitän Stimpfle als auch Göck Dominik scheiterten mit Ihren Aktionen im Abschluss. Trotz Überzahl ab Minute 70 nach Gelbroter Karte für Gästespieler Erhard und weiteren Möglichkeiten war der Torerfolg erneut den Gästen vorbehalten. Nach Ballverlust bei eigener Offensivaktion und schnell gespieltem Konter war es erneut Mateo Duvnjak, der Heimkeeper Fischer keine Chance ließ. Zuschauer: 100. (fcm)

FC Maihingen: Fischer, Göck, Öttl (87. Haas), Taglieber, Liebhard, Stimpfle, Haas, Göck, Zekl, Steger (73. Wolf), da Cunha Pimenta

Der FC Maihingen (in Orange) konnte den Schwung aus dem Derbysieg vergangenen Woche gegen Nördlingen II nicht mitnehmen und unterlag dem TSV Meitingen. Foto: Dieter Mack