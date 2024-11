Diesmal holt sich Maihingen/Deiningen das Riesderby

Nach zehn Spieltagen stehen die drei Rieser Mannschaften in der Bezirksliga der Frauen nicht schlecht da: Die SG Maihingen/Deiningen belegt nach dem prestigeträchtigen Derbysieg in Nördlingen den zweiten Platz, drei Punkte hinter Spitzenreiter Glött/Aislingen, der aber auch ein Spiel mehr absolviert hat. Mit einem Zähler weniger auf dem Konto folgt auf Platz vier der TSV Nördlingen, auf Platz fünf steht die SG Wechingen/Alerheim, die am Wochenende einen immens wichtigen 2:0-Sieg gegen Ehekirchen/Bayerdilling feiern konnte.

TSV Nördlingen – SG Maihingen/Deiningen 0:1 (0:0). Das Ries-Derby erwärmte die 130 Zuschauerinnen und Zuschauer im Rieser Sportpark in Nördlingen nur am Ende der Partie. Viel Kampf und Krampf im Mittelfeld prägten das niveauarme Spiel. Im ersten Abschnitt deuteten allenfalls die Schusschancen von Lisa Schweiger und Antonia Kawan sowie aufseiten der Gäste von Lisa Rebekka Koukol und Navina Brendle-Ritzal einen Hauch von Torgefahr an. Auch in der zweiten Halbzeit waren richtig nennenswerte Strafraumszenen Mangelware. Immer mehr deutete sich ein Remis als gerechtes Ergebnis an. Aber auch die Gefahr eines Fehlers war spürbar, der die Partie in die eine oder andere Richtung entscheiden könnte.

Nördlingens später Anschlusstreffer gegen Maihingen/Deiningen zählt nicht

So kam es dann auch, denn ein verunglückter TSV-Abstoß landete in den Füßen von Torjägerin Lisa Rebekka Koukol, die sich diese Möglichkeit mit einem gezielten Schuss aus 16 Metern über die Keeperin hinweg natürlich nicht nehmen ließ – 0:1 (77.). In der hektischen Schlussphase mussten Linda Löw und Eva Enslin ihre berechtigten Zeitstrafen absitzen und ein Kopfballtreffer von Antonia Kawan in der 95. Spielminute wurde wegen angeblichen Foulspiels die Anerkennung versagt, sodass es beim 1:0-Auswärtssieg für die SG Maihingen/Deiningen blieb. Zuschauer: 130. (schra)

TSV Nördlingen: Keck, Meier, Fischer, Gnugesser, Schneid, Kutzsch (46. Sahin, 53. Schmidbaur), Löw, Schweiger, Eberhardt, Kawan (60. Holzner), Engelhardt

SG Maihingen/Deiningen: Wassermann, L. Wiedemann (77. J. Wiedemann), L. Koukol, Scherer, Engberg, L. Seitz (25. Link), Brendle-Ritzal, Stimpfle, Ernst, Enslin, Häckel

Frauenfußball-Bezirksliga: Wechingen/Alerheim kann nach wichtigem Sieg durchatmen

SG Wechingen/Alerheim – SG Ehekirchen/Bayerdilling 2:0 (0:0). Um sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen war die Zielsetzung bei der SG Wechingen/Alerheim gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SG Ehekirchen/Bayerdilling klar: Drei Punkte sollten es sein. Allerdings brauchte die SG Wechingen/Alerheim eine Halbzeit, um sich auf ihre etlichen personell bedingten Umstellungen einzustellen. Bis dahin fand das Spielgeschehen im Mittelfeld statt und war geprägt durch viele Zweikämpfe, zwingende Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht.

Die ersten Möglichkeiten durch Sarah Baumann und Sarah Schröppel blieben noch ungenutzt. Das 1:0 fiel dann durch Pia Wagner, die klasse von Maja Heisler freigespielt wurde (75.). Nur sieben Minuten später folgte das 2:0 für die Rieserinnen, erneut durch Wagner, die durch ihre Geschwindigkeit der Innenverteidigung sowie der Torfrau keine Chance ließ. Der einzige Abschluss der SG Ehekirchen/Bayerdilling konnte von Carina Schuster toll entschärft werden. So blieb es beim leistungsgerechten 2:0 und die SG Wechingen/Alerheim überwintert in der oberen Tabellenhälfte. Zuschauer: 55. (sgwa)

SG Wechingen/Alerheim: Schuster; J. Baumann, Schnabel, Haas, Leinfelder, Heisler, Bengesser, S. Baumann, Bissinger, Fälschle, Gentner. Eingewechselt: Schröppel, Herdle, Wagner.