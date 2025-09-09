SG Maihingen/Deiningen startet mit Auftaktniederlage

Die Fußball-Saison 2025/2026 hat nun auch in der Bezirksliga der Frauen begonnen. Die beiden Rieser Mannschaften sind unterschiedlich gestartet: Während die SG Maihingen/Deiningen auf eigenem Platz eine 0:1-Niederlage gegen Grün-Weiß Baiershofen hinnehmen musste, feierte die SG Wechingen/Alerheim einen souveränen 3:1-Auftaktsieg bei der SG Glött/Aislingen.

SG Glött/Aislingen – SG Wechingen/Alerheim 1:3 (0:3). Schon nach fünf Minuten gingen die Gäste durch Melanie Bengesser in Führung. Ein abgewehrter Ball landete vor ihren Füßen, und sie verwandelte eiskalt. Nur sechs Minuten später erhöhte Sarah Baumann auf 0:2, nachdem sie die Torhüterin unter Druck gesetzt und den Ball erobert hatte. Die Defensive der Glött/Aislingerinnen wirkte in dieser Phase überfordert. Bereits in der 13. Spielminute war es erneut Baumann, die nach einer schönen Kombination zum 0:3 traf.

Nach dem frühen Schock stabilisierten sich die Gastgeberinnen etwas und fanden besser ins Spiel. Offensiv gelang zunächst wenig, doch in der 55. Minute bot sich die große Chance: Ein Foul im Strafraum führte zu einem Elfmeter, den Julia Sailer sicher zum 1:3 verwandelte. Damit keimte bei Glött noch einmal Hoffnung auf, die Partie vielleicht noch zu drehen. Doch die Gäste ließen nichts mehr anbrennen, verteidigten kompakt und setzten selbst immer wieder Nadelstiche nach vorne. Von den Gastgeberinnen kam offensiv zu wenig, um die Partie noch spannend zu machen. Ein gelungener Saisonstart für die Rieserinnen. Zuschauer: 85. (sgwa)

Einen starken Start in die Saison haben die Damen der SG Wechingen/Alerheim (in Schwarz) hingelegt: In Glött gab es einen 3:1-Sieg. Foto: Lechner

Fußball-Bezirksliga Frauen: SG Maihingen/Deiningen unterliegt zu Saisonbeginn

SG Maihingen/Deiningen – SV Grün-Weiß Bauershofen 0:1 (0:0). Vermeidbar und ärgerlich war für die Damen aus Maihingen und Deiningen die Auftaktniederlage gegen Baiershofen. Mit dem neuen Trainerteam Daniel Moll, Carolin Stimpfle und Fabian Piechatschek trat das Team ersatzgeschwächt an, hatte aber trotzdem genügend Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden.

Die erste Riesenchance hatte Nila Specker, die in der 8. Minute geblockt wurde und auch im Nachschuss an der Torhüterin hängen blieb. Nach 12. Minuten der erste Torschuss der Gäste. In der Folgezeit waren die Abwehrreihen gut im Spiel. In der 27. Minute nach einem perfekten Steckpass von Lisa Leberle steuerte Lisa Koukol allein aufs Baiershofner Tor zu, wurde aber von der Torhüterin ausgebremst. Die Distanzschüsse der Baiershofnerinnen stellten Heimkeeperin Leonie Wassermann vor keine unlösbaren Aufgaben.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte setzten sich die Gäste in der Heimhälfte fest und kamen mit einem Sonntagsschuss der sich über die von der Sonne geblendete Torhüterin senkte zum 0:1 (57.). Die Vorentscheidung verhinderte Leonie Wassermann, die eine allein auf sie laufende Gästespielerin erfolgreich am Torschuss hindern konnte (63). Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch Heimchancen, doch es blieb beim 0:1. Zuschauer: 80. (sgmd)