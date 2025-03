Am Sonntag um 14 Uhr startet die Fußball-U23 des TSV Nördlingen mit einem Nachholspiel in Horgau in das Punktspieljahr 2025. Elf Partien sind in der Rückrunde noch zu spielen, die Rieser belegen mit bereits 31 Punkten einen komfortablen vierten Platz. Der kommende Gegner TSV Horgau belegt mit 19 Punkten den viertletzten und somit einen Relegationsplatz.

