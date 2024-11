Erstes von zwei Endspielen für Nördlingens Zweite

Im letzten Heimspiel dieses Jahres sollen die drei Punkte im Ries bleiben: Das ist die Vorgabe zum Spiel der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Nördlingen II und dem SC Griesbeckerzell. Schiedsrichter Mika Hierzegger (TSV Weidenbach, Gruppe Frankenhöhe Süd) pfeift die Partie am Sonntag um 14 Uhr an. Der Gegner ist Vorletzter, was auf den neunten Saisonsieg der Nördlinger hoffen lässt. Doch es gibt Gründe, warum das nicht einfach werden dürfte.

